Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़I will gladly accept Elon Musk reacted angrily to allegations in Epstein Files
मैं खुशी-खुशी मान लूंगा... एपस्टीन फाइल्स विवाद पर क्यों भड़के एलन मस्क?

मैं खुशी-खुशी मान लूंगा... एपस्टीन फाइल्स विवाद पर क्यों भड़के एलन मस्क?

संक्षेप:

अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक दस्तावेजों को जारी किया है। इन दस्तावेजों में मस्क और एपस्टीन के बीच संबंधों को लेकर भी खुलासा हुआ है। ईमेल्स में 54 वर्षीय मस्क ने 2012 और 2023 में एपस्टीन के निजी द्वीप पर जाने में रुचि जताई थी।

Feb 02, 2026 04:57 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अरबपति एलन मस्क ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर सबूत है तो मैं अभी स्वीकार कर लूंगा। दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने हाल ही में एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक दस्तावेजों को जारी किया है। इन दस्तावेजों में मस्क और एपस्टीन के बीच संबंधों को लेकर भी खुलासा हुआ है। ईमेल्स में 54 वर्षीय मस्क ने 2012 और 2023 में एपस्टीन के निजी द्वीप पर जाने में रुचि जताई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन आरोपों पर स्पेसएक्स के सीईओ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या यौन अपराधी के साथ किसी भी संबंध से पूरी तरह इनकार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एपस्टीन फाइलों को पूरी तरह सार्वजनिक करने और बच्चों का यौन शोषण करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने संघर्ष नहीं किया, यह जानते हुए भी कि मुख्यधारा मीडिया, चरम वामपंथी प्रचारक और जो वास्तव में दोषी हैं, वे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे; हर बात से इनकार करेंगे और मेरे खिलाफ जवाबी आरोप लगाएंगे।

अपना बचाव करते हुए अरबपति ने पोस्ट में कहा कि मुझे पता था कि मुझे लगातार बदनाम किया जाएगा, भले ही मैंने कभी उनकी पार्टियों में हिस्सा नहीं लिया हो, न ही उनके 'लोलिता एक्सप्रेस' विमान में यात्रा की हो, न ही उनके द्वीप पर कभी पैर रखा हो, और न ही मैंने कुछ भी गलत किया हो। उन्होंने मीडिया की लगातार अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की कड़ी आलोचना की।

मस्क ने जोर देकर कहा कि ये आरोप उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते और उन्होंने कमजोरों, खासकर बच्चों की सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने आगे कहा कि शक्तिशाली लोगों को उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, विशेष रूप से कमजोर बच्चों की। बच्चों की रक्षा करने और उन्हें खुशहाल जीवन जीने का मौका देने के लिए मैं भविष्य में किसी भी प्रकार का कष्ट सहने को सहर्ष स्वीकार करूंगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Elon Musk International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।