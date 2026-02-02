मैं खुशी-खुशी मान लूंगा... एपस्टीन फाइल्स विवाद पर क्यों भड़के एलन मस्क?

संक्षेप: अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक दस्तावेजों को जारी किया है। इन दस्तावेजों में मस्क और एपस्टीन के बीच संबंधों को लेकर भी खुलासा हुआ है। ईमेल्स में 54 वर्षीय मस्क ने 2012 और 2023 में एपस्टीन के निजी द्वीप पर जाने में रुचि जताई थी।

अरबपति एलन मस्क ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर सबूत है तो मैं अभी स्वीकार कर लूंगा। दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने हाल ही में एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक दस्तावेजों को जारी किया है। इन दस्तावेजों में मस्क और एपस्टीन के बीच संबंधों को लेकर भी खुलासा हुआ है। ईमेल्स में 54 वर्षीय मस्क ने 2012 और 2023 में एपस्टीन के निजी द्वीप पर जाने में रुचि जताई थी।

इन आरोपों पर स्पेसएक्स के सीईओ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या यौन अपराधी के साथ किसी भी संबंध से पूरी तरह इनकार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एपस्टीन फाइलों को पूरी तरह सार्वजनिक करने और बच्चों का यौन शोषण करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने संघर्ष नहीं किया, यह जानते हुए भी कि मुख्यधारा मीडिया, चरम वामपंथी प्रचारक और जो वास्तव में दोषी हैं, वे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे; हर बात से इनकार करेंगे और मेरे खिलाफ जवाबी आरोप लगाएंगे।

अपना बचाव करते हुए अरबपति ने पोस्ट में कहा कि मुझे पता था कि मुझे लगातार बदनाम किया जाएगा, भले ही मैंने कभी उनकी पार्टियों में हिस्सा नहीं लिया हो, न ही उनके 'लोलिता एक्सप्रेस' विमान में यात्रा की हो, न ही उनके द्वीप पर कभी पैर रखा हो, और न ही मैंने कुछ भी गलत किया हो। उन्होंने मीडिया की लगातार अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की कड़ी आलोचना की।