बाहर निकल, मुंह तोड़ दूंगा… भोज में ही भिड़े ट्रंप के अफसर और मंत्री; मारपीट की नौबत से जगहंसाई

यह पहली बार नहीं है जब बेसेंट का ट्रंप के किसी सलाहकार से झगड़ा हुआ हो। इस साल की शुरुआत में, बेसेंट एलन मस्क से तब भिड़ गए थे, जब ये चर्चा चल रही थी कि आईआरएस का नेतृत्व कौन करेगा। इस पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी।

दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में सबकुछ सामान्य नहीं है। इसकी बानगी तब देखने को मिली, जब अमेरिकी वित्त विभाग के एक बड़े अधिकारी और वित्त मंत्री एक भोज के दौरान आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच हालात ऐसे बिगड़े कि मापीट तक की नौबत पहुंच गई। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दर्जनों प्रशासनिक अधिकारियों और राष्ट्रपति ट्रम्प के करीबी सलाहकारों की मौजूदगी में आयोजित एक निजी रात्रिभोज में यह नाटकीय घटनाक्रम हुआ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भोज के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और उन्हीं के मंत्रालय के अधीन आने वाले फेडरल हाउसिंग फाइनान्स एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे के बीच तीखी झड़प हो गई और वित्त मंत्री ने डायरेक्टर बिल पुल्टे को मुंह तोड़ देने की धमकी दी। इसके जवाब में पुलिटे ने भी मंत्री को देख लेने और मुंह तोड़ देने की धमकी दी। दोनों ने एक-दूसरे से कहा, बाहर निकल... तेरा मुंह तोड़ दूंगा। यह घटना वॉशिंगटन डीसी में एक विशेष क्लब "एक्जीक्यूटिव ब्रांच" के उद्घाटन और एक पॉडकास्ट होस्ट चमथ पालिहपितिया के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई। यह निजी भोज था।

क्यों बढ़ा विवाद, जड़ क्या? CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामला तब बिगड़ा, जब वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट को पता चला कि बिल पुल्टे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उनकी चुगली कर रहे हैं। जैसे ही बेसेंट को .इसकी जानकारी मिली, वह आपे से बाहर हो गए और बिल पुल्टे के पास पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ने की धमकी दे डाली। पुल्टे ने भी बिना डरे मंत्री को उसी भाषा में जवाब दिया। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया।

फिर कैसे थमा झगड़ा? जब विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई तो बेसेन्ट ने शर्त रखी कि या तो पुल्टे को पार्टी से बाहर करो या वो खुद बाहर निकल जाएंगे। इस दौरान पुलिसे को यह कहते हुए सुना गया कि तुम ही बाहर निकलो। बहरहाल आयोजक दोनों लोगों को आयोजन स्थल पर दो विपरीत दिशा में खींचकर ले गए। भोज के दौरान भी बड़ी टेबल पर दोनों को दूर में बैठे हुए देखा गया। यह घटना 4 सितंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में एक निजी डिनर के दौरान हुई।