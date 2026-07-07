मैं उन्हें पसंद करता हूं, मेलोनी पर बदले डोनाल्ड ट्रंप के सुर; करने लगे इटली के पीएम की तारीफ
कुछ समय पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर भड़कने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदल गए हैं। मंगलवार को ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ की। अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया था।
कुछ समय पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर भड़कने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदल गए हैं। मंगलवार को ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ की। अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने मेलोनी को लेकर कहाकि वह एक शानदार महिला हैं। साथ ही यह भी कहाकि मैं उन्हें पसंद करता हूं। हमारे संबंध अच्छे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि तुर्की में नाटो सम्मेलन के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने को गिड़गिड़ा रही थीं। इसके जवाब में मेलोनी बहुत ज्यादा नाराज हुई थीं। यहां तक कि इटली के विदेश मंत्री ने अपना अमेरिका का दौरा भी रद्द कर दिया था
ट्रंप बोले-मैं खुश नहीं हुआ था
डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहाकि मैंने उनके ऊपर कोई बड़ा दबाव नहीं डाला था। लेकिन उन्होंने ईरान के मामले में हमारे साथ आने से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं कि मैं इस बात से खुश नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहाकि इसके चलते हमारे संबंध खराब हुए। लेकिन मैं उन्हें पसंद करता हूं। मुझे लगता है वह एक शानदार शख्सियत हैं। लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहाकि मुझे लगता है कि उन्होंने गलती की है।
ऐसे हुई थी विवाद की शुरुआत
ट्रंप और मेलोनी के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने कई बार उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान इटली ने अपने हवाई अड्डों और रनवे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी, जिससे अमेरिका को असुविधा हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहाकि अमेरिका इटली और अन्य नाटो सहयोगियों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद इटली ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान पर सैन्य जीत के बाद सुश्री मेलोनी दोबारा अमेरिका के साथ निकटता बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं।
मेलोनी ने पोस्ट किया था वीडियो
इसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इन दावों को खारिज करते हुए एक वीडियो संदेश पोस्ट किया था। इमसें उन्होंने कहाकि ट्रंप का बयान पूरी तरह मनगढ़ंत है। उन्होंने कहाकि न तो मैं और न ही इटली किसी से भीख मांगते हैं। विवाद के बाद इटली के विदेश मंत्री एंतोनियो तजानी ने अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी थी। उन्होंने ट्रंप की टिप्पणियों को मेलोनी और इटली, दोनों के लिए अपमानजनक बताया था। गौरतलब है कि कभी ट्रंप और मेलोनी को करीबी माना जाता था। लेकिन इस विवाद के बाद दोनों के संबंध खराब हुए थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।