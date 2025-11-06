Hindustan Hindi News
जिनपिंग की पावर देख ट्रंप हैरान, अपनी कैबिनेट में भी चाहते हैं ‘डरे’ हुए नेता

संक्षेप: चीनी राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप ने कहा, 'राष्ट्रपति शी मजबूत व्यक्ति हैं। समझदार आदमी हैं।' उन्होंने बैठक के दौरान पाया कि जिनपिंग से साथ पहुंचे लोग एकदम शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी भी जीवन में इतने डरे हुए लोगों को नहीं देखा है।'

Thu, 6 Nov 2025 07:27 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
सीनेटर्स के साथ बैठक के दौरान बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात का अनुभव साझा किया। इस दौरान उन्होंने खासतौर से जिनपिंग से साथ पहुंची टीम का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कभी भी इतने डरे हुए लोग नहीं देखे। खास बात है कि ट्रंप ने इच्छा जताई है कि वह अपनी कैबिनेट भी जिनपिंग की तरह ही चाहते हैं।

चीनी राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप ने कहा, 'राष्ट्रपति शी मजबूत व्यक्ति हैं। समझदार आदमी हैं।' उन्होंने बैठक के दौरान पाया कि जिनपिंग से साथ पहुंचे लोग एकदम शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी भी जीवन में इतने डरे हुए लोगों को नहीं देखा है।' उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, तो सामने से कोई भी जवाब नहीं आया।

ट्रंप ने कहा, 'मैंने पूछा, क्या आप मुझे जवाब देने वाले हैं? मुझे कोई जवाब नहीं मिला और राष्ट्रपति शी ने उन्हें जवाब देने नहीं दिया।' उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि मेरा कैबिनेट भी इस तरह से बर्ताव करे।' उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से कहा, 'आप इस तरह से व्यवहार क्यों नहीं करते हैं।'

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात

हाल ही में जिनपिंग और ट्रंप ने मुलाकात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात को बेहद सफल बताते हुए कहा कि वह चीन पर लगाए गए शुल्क में कटौती करेंगे जबकि बीजिंग ने दुर्लभ धातुओं के निर्यात की अनुमति देने और अमेरिका से सोयाबीन खरीदने पर सहमति जतायी है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन विमान में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका इस वर्ष की शुरुआत में चीन पर लगाए गए 20 प्रतिशत के दंडात्मक शुल्क में कटौती कर इसे 10 प्रतिशत करेगा। ये शुल्क फेंटानिल बनाने में उपयोग होने वाले रसायनों की बिक्री को लेकर लगाए गए थे। इसके साथ ही चीन पर कुल संयुक्त शुल्क दर 57 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत रह जाएगी।

ट्रंप ने कहा, 'अगर मैं इस बैठक का शून्य से 10 के पैमाने पर आकलन करूं तो 10 अंक दूंगा, बल्कि मैं बैठक को 12 अंक दूंगा।' उन्होंने बताया कि वह अप्रैल में चीन की यात्रा करेंगे और शी जिनपिंग 'उसके कुछ समय बाद' अमेरिका आएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने उन्नत कंप्यूटर चिप्स के निर्यात पर भी चर्चा की। एनविडिया कंपनी इस मुद्दे पर चीनी अधिकारियों से बातचीत करेगी।

