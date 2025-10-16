Hindustan Hindi News
'मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', ट्रंप ने किया मजाक; मुस्कुराए काश पटेल

संक्षेप: मोदी और ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की इच्छा दिखाई है। शनिवार को नई दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी ने ट्रंप के करीबी राजनीतिक सलाहकार और नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की।

Thu, 16 Oct 2025 07:48 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि "मोदी एक महान व्यक्ति हैं, और वह मुझसे प्यार करते हैं।" हालांकि, ट्रंप ने तुरंत हंसते हुए कहा कि उन्हें 'प्यार' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मोदी एक महान व्यक्ति हैं। और वह ट्रंप से प्यार करते हैं। खैर.. मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता।" इस दौरान फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के भारतीय मूल के डारेक्टर काश पटेल भी ट्रंप के पीछे खड़े थे और उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते नजर आए।

ट्रंप ने भारत को एक अविश्वसनीय देश बताते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से भारत को देखा है, जहां हर साल नया नेता आता था, लेकिन "मेरा दोस्त (मोदी) अब लंबे समय से सत्ता में हैं।" पीएम मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे अधिक समय सत्ता संभाली है।

एक पत्रकार ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या आप जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगे? तो उन्होंने कहा, "जरूर, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बस हम उनके रूसी तेल खरीदने से खुश नहीं थे।"

ट्रंप का दावा: मोदी ने रूसी तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नई दिल्ली रूस से तेल खरीद बंद कर देगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अगस्त में ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत तक दंडात्मक टैरिफ लगाए थे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया था।

ट्रंप ने कहा, "उन्होंने (मोदी ने) मुझे आश्वस्त किया है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदा जाएगा। हालांकि वे इसे तुरंत नहीं रोक सकते। यह थोड़ी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी।" ट्रंप ने इस कदम को रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि अब चीन पर भी इसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। भारत ने अभी तक ट्रंप के इस तेल वाले दावे की पुष्टि नहीं की।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
