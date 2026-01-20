Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़I dont care about the Nobel Prize Donald Trump does a U turn after writing to the Norwegian Prime Minister
मुझे नोबेल पुरस्कार की परवाह नहीं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न

मुझे नोबेल पुरस्कार की परवाह नहीं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न

संक्षेप:

नोबेल पुरस्कार को लेकर कई बार इच्छा जताने और फिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री से नाराजगी जताने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नोबेल की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तो बस करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूं।

Jan 20, 2026 05:39 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर कई बार खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले ही उनकी नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी लीक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में शांति की चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कोई शांति का नोबेल पुरस्कार तो दिया नहीं गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि नॉर्वे नोबेल पुरस्कार को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो यह केवल मजाक है। उन्होंने कहा कि मुझे तो बस जिंदगियां बचाने की परवाह है। मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि कई देशों के बीच 8 जंगें रुकवाने के बाद उनका नोबेल पुरस्कार पर हक बनता है।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे ने कहा कि नोबेल पुरस्कार सरकार नहीं देती बल्कि इसके लिए एक स्वतंत्र नोबेल समिति है। सरकार उसके किसी फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को निजी संदेश भेजकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप का संदेश उनके टैरिफ को लेकर आपत्ति वाले मेसेज के बाद आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के फैसले का विरोध करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ ळगाने की धमकी दी थी। इसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे की सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति पत्र भेजा गया था।

आपको बतातें कि ग्रीनलैंड को विवादित बताते हुए डोनाल्ड ट्ंरप इस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। उनसे ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बल प्रयोग करने को लेकर भी सवाल किया गयाा था। इसपर उन्होंने 'नो कॉमेंट' कहते हुए बात टाल दी। हाली ही में नोबेल पुरस्कार विजेता वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल मेडल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। इसपर डोनाल्ड ट्रंप फूले नहीं समाए और उन्होंने मचाडो की जमकरतारीफ की। हालांकि मचाडो के इस फैसले के बाद नोबेल समिति ने कहा था कि इस तरह से पुरस्कार ट्रांसफर करने का कोई नियम नहीं है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Donald Trump Nobel Prize

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।