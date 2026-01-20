मुझे नोबेल पुरस्कार की परवाह नहीं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न

संक्षेप: नोबेल पुरस्कार को लेकर कई बार इच्छा जताने और फिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री से नाराजगी जताने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नोबेल की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तो बस करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूं।

शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर कई बार खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले ही उनकी नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी लीक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में शांति की चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कोई शांति का नोबेल पुरस्कार तो दिया नहीं गया है।

अब फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि नॉर्वे नोबेल पुरस्कार को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो यह केवल मजाक है। उन्होंने कहा कि मुझे तो बस जिंदगियां बचाने की परवाह है। मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि कई देशों के बीच 8 जंगें रुकवाने के बाद उनका नोबेल पुरस्कार पर हक बनता है।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे ने कहा कि नोबेल पुरस्कार सरकार नहीं देती बल्कि इसके लिए एक स्वतंत्र नोबेल समिति है। सरकार उसके किसी फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को निजी संदेश भेजकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप का संदेश उनके टैरिफ को लेकर आपत्ति वाले मेसेज के बाद आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के फैसले का विरोध करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ ळगाने की धमकी दी थी। इसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे की सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति पत्र भेजा गया था।