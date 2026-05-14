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अमेरिका के कुछ लोगों की परवाह नहीं मुझे; शी जिनपिंग को महान बता ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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इस दो दिवसीय दौरे को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एजेंडे में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगमन से पहले स्पष्ट किया था कि वह चीन से अमेरिकी उद्योगों के लिए अपने बाजार खोलने का आग्रह करेंगे।

अमेरिका के कुछ लोगों की परवाह नहीं मुझे; शी जिनपिंग को महान बता ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दो दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया। यह यात्रा मूल रूप से मार्च में निर्धारित थी, लेकिन ईरान युद्ध के कारण इसमें देरी हुई। गौरतलब है कि ट्रंप आखिरी बार 2017 में राष्ट्रपति के रूप में चीन आए थे, लेकिन इस बार उनका सामना एक अधिक मुखर और शक्तिशाली चीन से है, जो खुद को एक स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने के लिए उत्सुक है।

बीजिंग के 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में ट्रंप के आगमन पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में अमेरिका और चीन के राष्ट्रगान बजाए गए। ट्रंप और शी ने रेड कार्पेट पर चलते हुए सैन्य गार्ड का निरीक्षण किया। समारोह स्थल पर मौजूद दर्जनों बच्चों ने फूलों के साथ नेताओं का अभिवादन किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन बताया। दोनों नेताओं ने अपने-प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की है। ट्रंप ने शी के साथ अपने निजी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि उनसे मिलना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने शी को अपना दोस्त बताया। उन्होंने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका के बीच संबंध काफी बेहतर होंगे।

शी जिनपिंग ने क्या कहा

शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबंधों को स्थिरता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच साझा हित उनके मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक बड़े हैं। शी जिनपिंग ने रेखांकित किया कि दोनों देशों की सफलता एक-दूसरे के लिए अवसर पैदा करती है और स्थिर द्विपक्षीय संबंध पूरी दुनिया के हित में हैं। उन्होंने ट्रंप के साथ प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा भी व्यक्त की।

US के कुछ लोगों की परवाह नहीं मुझे

बीजिंग में बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा कि चीनी नेता के साथ उनके बेहद शानदार रिश्ते हैं और दोनों देशों के संबंध पहले से भी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। ट्रंप ने शी को एक महान देश का महान नेता भी बताया और कहा कि अमेरिका में कुछ लोगों की आलोचना के बावजूद वह यह बात खुले तौर पर कहते हैं।

इस दो दिवसीय दौरे को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एजेंडे में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगमन से पहले स्पष्ट किया था कि वह चीन से अमेरिकी उद्योगों के लिए अपने बाजार खोलने का आग्रह करेंगे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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