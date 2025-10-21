Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़I Do not Like You Either Donald Trump Slams Australian Envoy Kevin Rudd In Front Of PM Anthony Albanese
आपको न पसंद करता हूं, न करूंगा; ऑस्ट्रेलियाई PM के सामने ही ट्रंप ने की Ex PM की बेइज्जती: VIDEO देखें

आपको न पसंद करता हूं, न करूंगा; ऑस्ट्रेलियाई PM के सामने ही ट्रंप ने की Ex PM की बेइज्जती: VIDEO देखें

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बाद में ट्रंप की टिप्पणी को एक मजाक बताकर टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने वहां हंसी सुनी। हम जानते हैं कि हमारी बैठक बहुत सफल रही और इसका पूरा श्रेय केविन को ही जाता है।

Tue, 21 Oct 2025 11:08 AMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स डील पर दस्तखत किए। इस दौरान ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के राजदूत और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड के प्रति सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उस वक्त केविन रुड भी वाइट हाउस में कैबिनेट की मेज पर आमने-सामने बैठे थे।

यह वाकया तब हुआ, जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि केविन रुड की पिछली आलोचना उन्हें कैसी लगी? इस पर ट्रंप ने कहा, "शायद वह माफ़ी मांगना चाहेंगे।" इसके बाद अपने बगल में बैठे अल्बानीज की ओर मुड़ते हुए, ट्रंप ने कहा, "वह कहाँ हैं? क्या वह अब भी आपके लिए काम कर रहे हैं?" तभी अल्बानीज ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए रुड की ओर इशारा किया, जो ट्रंप के ठीक सामने बैठे थे। इसी बीच, केविन रुड ने ट्रंप को समझाना शुरू किया, "राष्ट्रपति महोदय, यह मेरे इस पदभार ग्रहण करने से पहले की बात है।"

उस घटना का देखें वीडियो

हंस पड़े सभी लोग

तभी ट्रंप ने उनकी बात को काटते हुए कहा, "मैं भी आपको पसंद नहीं करता। आप मुझे पसंद नहीं है और शायद कभी भी नहीं करूँगा।" तभी दोनों सहयोगी देशों के अधिकारी हँस पड़े। फिर रिपोर्टर ने जल्दी से एक नया सवाल पूछ लिया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बाद में ट्रंप की इस टिप्पणी को एक मजाक बताकर टालने की कोशिश की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नाइन नेटवर्क से कहा, "हमने हंसी सुनी। हम जानते हैं कि हमारी बैठक बहुत सफल रही और इसका पूरा श्रेय केविन को ही जाता है।"

क्या है मामला?

अल्बानियाई लेबर पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट उनकी तीखी आलोचना करते रहे थे। केविन रुड ने ट्रंप, जिनके समर्थकों ने 2020 के चुनाव में उनकी हार के बाद अमेरिकी संसद के बाहर दंगा किया था, को "इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति" और "पश्चिम का गद्दार" तक कहा था। रुड ने कहा था कि ट्रंप अमेरिका और लोकतंत्र को कीचड़ में घसीट रहे हैं। बाद में पिछले साल जब ट्रंप दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए तो रुड ने सोशल मीडिया पर से ये टिप्पणियाँ हटा दीं थीं।

ट्रंप ने भी कहा था टिक नहीं पाएंगे रुड

मंडारिन भाषा बोलने वाले पूर्व राजनयिक रुड को जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया का राजदूत नियुक्त किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि चीन पर उनकी विशेषज्ञता वॉशिंगटन में उनका प्रभाव बढ़ाएगी। पिछले वर्ष चुनाव प्रचार के दौरान ट्रम्प ने कट्टर दक्षिणपंथी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ निगेल फैराज के साथ एक साक्षात्कार में रुड को "बुरा" कहा था और कहा था कि वह राजदूत के रूप में अधिक समय तक अमेरिका में नहीं टिक पाएंगे।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
