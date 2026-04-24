वहां के नेताओं से बेहतर तो मैं पाकिस्तान चला सकता हूं; धुरंधर के मुस्तफा ने बताई अंदर की बात
आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर में मुस्तफा ने रिजवान का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के लियारी गिरोहों के बीच एक भारतीय एजेंट के रूप में घुसा हुआ है। वह रणवीर सिंह के किरदार हमजा की मदद करता है।
फिटनेस ट्रेनर से अभिनेता बने मुस्तफा अहमद इन दिनों आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में अपने किरदार रिजवान को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाने वाले मुस्तफा ने हाल ही में रेडिट पर एक 'आस्क मी एनीथिंग' सत्र के दौरान प्रशंसकों के कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए। जब एक प्रशंसक ने पूछा कि क्या वह अब लियारी के नए राजा हैं, तो मुस्तफा ने चुटकी लेते हुए कहा, "बिल्कुल। जमील साहब (राकेश बेदी) और मैं मिलकर पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकते हैं और शायद वहां के राजनेताओं से बेहतर तरीके से देश चला सकते हैं।"
प्रशंसकों ने पूछा कि धुरंधर-2 में हमजा के भारत लौटने के बाद अब रिजवान का क्या होगा? मुस्तफा ने अनुमान लगाया, "रिजवान वहीं से शुरू करेगा जहां हमजा ने छोड़ा था। उसकी पहचान अभी भी गुप्त है और वह खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर चुका है।"
आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर में मुस्तफा ने रिजवान का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के लियारी गिरोहों के बीच एक भारतीय एजेंट के रूप में घुसा हुआ है। वह रणवीर सिंह के किरदार हमजा की मदद करता है।
रणवीर सिंह के फिटनेस ट्रेनर रह चुके मुस्तफा ने उनके साथ स्क्रीन साझा करने के अनुभव को चुनौतीपूर्ण और यादगार बताया। उन्होंने कहा, "रणवीर के साथ काम करना आसान नहीं है। वह आपसे सर्वश्रेष्ठ की मांग करते हैं क्योंकि वह खुद अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। उन्होंने रिजवान के किरदार को गढ़ने में मेरी बहुत मदद की और हमेशा मुझे अपने बराबर महसूस कराया।"
आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और विक्की कौशल जैसे सितारों को ट्रेनिंग दे चुके मुस्तफा अब अभिनय की दुनिया में लंबी पारी खेलने की चाहत रखते हैं। मुस्तफा ने कहा कि वह ऐसे किरदारों की तलाश में हैं जो केवल उनकी फिजीक ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को भी दिखा सकें।
एक्शन फिल्म उनकी पहली पसंद है, लेकिन वे कॉमेडी करने के भी इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि वेस्ट दिल्ली के किसी लड़के या जाट का किरदार निभाना उनके लिए काफी मजेदार होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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