मेरा जन्म उसी दिन, जिस दिन भारत ने इजरायल को... PM मोदी ने यहूदी देश संग जोड़ा बेहद भावुक रिश्ता

अपने संबोधन में PM ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती और कोई भी चीज आतंक को सही नहीं ठहरा सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के इजरायल दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यरुशलम में नेसेट को संबोधित करते हुए PM मोदी ने भारत-इजरायल संबंधों को गहराई और विश्वास पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस भूमि पर लौटकर खुशी हो रही है, जिससे वे हमेशा एक विशेष जुड़ाव महसूस करते रहे हैं। इज़रायल के साथ भारत के करीबी संबंधों को पक्का करते हुए, प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपना व्यक्तिगत रिश्ता भी इस यहूदी देश से जोड़ा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोचक संयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से इज़राइल को मान्यता दी थी यानी 17 सितंबर 1950। उन्होंने कहा कि वह इस जमीन पर दोबारा आकर बहुत खुश हैं जिसकी ओर वह हमेशा खिंचे चले आते हैं।

इस सदन के सामने खड़ा होना सम्मान की बात PM मोदी ने कहा, "इस खास सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की शुभकामनाएं और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूँ।" उन्होंने आगे कहा, “नौ साल पहले, मुझे इजरायल जाने वाला भारत का पहला PM बनने का सौभाग्य मिला था, और मैं यहाँ फिर से आकर बहुत खुश हूँ, उस ज़मीन पर लौट रहा हूँ जिसकी ओर मैं हमेशा खिंचा चला आता था। आखिरकार, मैं उसी दिन पैदा हुआ था, जब भारत ने इजरायल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी।”

इजरायल के साथ भारत मजबूती से खड़ा अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। PM मोदी ने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती और कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। PM मोदी ने कहा, “मैं 7 अक्टूबर को हमास के उस भयानक आतंकवादी हमले में मारे गए हर व्यक्ति और हर उस परिवार के लिए भारत के लोगों की गहरी संवेदनाएं रखता हूं, जिनकी दुनिया तबाह हो गई। हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। भारत इस समय और आगे भी पूरे विश्वास के साथ इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है।”

आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, “भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले और इज़रायली नागरिकों सहित मारे गए बेगुनाह लोगों की जान याद है। आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की एक जैसी और बिना किसी समझौते वाली पॉलिसी है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आतंकवाद का मकसद समाज को अस्थिर करना, विकास को रोकना और भरोसा खत्म करना है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई की ज़रूरत है क्योंकि कहीं भी आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है। इसीलिए भारत उन सभी कोशिशों का समर्थन करता है जो टिकाऊ शांति और क्षेत्रीय स्थिरता में मदद करती हैं।”