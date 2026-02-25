मेरा जन्म उसी दिन, जिस दिन भारत ने इजरायल को... PM मोदी ने यहूदी देश संग जोड़ा बेहद भावुक रिश्ता
अपने संबोधन में PM ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती और कोई भी चीज आतंक को सही नहीं ठहरा सकती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के इजरायल दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यरुशलम में नेसेट को संबोधित करते हुए PM मोदी ने भारत-इजरायल संबंधों को गहराई और विश्वास पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस भूमि पर लौटकर खुशी हो रही है, जिससे वे हमेशा एक विशेष जुड़ाव महसूस करते रहे हैं। इज़रायल के साथ भारत के करीबी संबंधों को पक्का करते हुए, प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपना व्यक्तिगत रिश्ता भी इस यहूदी देश से जोड़ा।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोचक संयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से इज़राइल को मान्यता दी थी यानी 17 सितंबर 1950। उन्होंने कहा कि वह इस जमीन पर दोबारा आकर बहुत खुश हैं जिसकी ओर वह हमेशा खिंचे चले आते हैं।
इस सदन के सामने खड़ा होना सम्मान की बात
PM मोदी ने कहा, "इस खास सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की शुभकामनाएं और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूँ।" उन्होंने आगे कहा, “नौ साल पहले, मुझे इजरायल जाने वाला भारत का पहला PM बनने का सौभाग्य मिला था, और मैं यहाँ फिर से आकर बहुत खुश हूँ, उस ज़मीन पर लौट रहा हूँ जिसकी ओर मैं हमेशा खिंचा चला आता था। आखिरकार, मैं उसी दिन पैदा हुआ था, जब भारत ने इजरायल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी।”
इजरायल के साथ भारत मजबूती से खड़ा
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। PM मोदी ने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती और कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। PM मोदी ने कहा, “मैं 7 अक्टूबर को हमास के उस भयानक आतंकवादी हमले में मारे गए हर व्यक्ति और हर उस परिवार के लिए भारत के लोगों की गहरी संवेदनाएं रखता हूं, जिनकी दुनिया तबाह हो गई। हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। भारत इस समय और आगे भी पूरे विश्वास के साथ इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है।”
आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी
उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, “भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले और इज़रायली नागरिकों सहित मारे गए बेगुनाह लोगों की जान याद है। आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की एक जैसी और बिना किसी समझौते वाली पॉलिसी है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आतंकवाद का मकसद समाज को अस्थिर करना, विकास को रोकना और भरोसा खत्म करना है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई की ज़रूरत है क्योंकि कहीं भी आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है। इसीलिए भारत उन सभी कोशिशों का समर्थन करता है जो टिकाऊ शांति और क्षेत्रीय स्थिरता में मदद करती हैं।”
नेतन्याहू ने मोदी को “इजरायल का सच्चा मित्र” कहा
इस अवसर पर इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को “इज़रायल का सच्चा मित्र” और वैश्विक मंच का एक मजबूत नेता बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले वर्षों में और मजबूत हुए हैं, जिसमें व्यापार, सहयोग और आपसी समझ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। संसद में उनके पहुंचने पर “मोदी-मोदी” के नारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के दो दिवसीय दौरे पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
