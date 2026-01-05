Hindustan Hindi News
मैं स्वतंत्र देश का राष्ट्राध्यक्ष, किडनैप करके लाया गया; अमेरिका कोर्ट में क्या बोले निकोलस मादुरो

संक्षेप:

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग्स मामले में अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में मादुरो ने कहा कि वह एक स्वतंत्र देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किडनैप करके अमेरिका लाया गया है।

Jan 05, 2026 11:54 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों पर सोमवार को पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो ने अमेरिकी अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायाधीश से कहा, 'मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, अपने देश का राष्ट्रपति हूं।' उन्होंने कहा, मुझे यहां किडनैप करके लाया गया है।

मादुरो दोपहर के आसपास एक संक्षिप्त, लेकिन आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए, जिससे संभवतः इस बात पर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि क्या उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को सोमवार तड़के ब्रुकलिन जेल से सशस्त्र सुरक्षा के तहत ले जाया गया, जहां उन्हें मैनहट्टन कोर्टहाउस में हिरासत में रखा गया है।

मादुरो को ले जा रहा काफिला सुबह करीब 7:15 बजे जेल से निकला और पास के एक खेल मैदान की ओर बढ़ा, जहां से मादुरो धीरे-धीरे वहां उनका इंतज़ार कर रहे एक हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क बंदरगाह के ऊपर से उड़ता हुआ मैनहट्टन के एक हेलीपोर्ट पर उतरा, जहां लंगड़ाते हुए चल रहे मादुरो को एक बख्तरबंद वाहन में चढ़ाया गया।

कुछ मिनट बाद, कानून प्रवर्तन अधिकारियों का काफिला अदालत परिसर के एक गैराज के अंदर था, जो उस जगह से कुछ ही दूरी पर था जहां डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। मादुरो के वकीलों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को इस तर्क के साथ चुनौती दिए जाने की उम्मीद है कि एक संप्रभु राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त है।

कैसे चलेगा वेनेजुएला का शासन

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा है कि उनका देश शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका के साथ 'संतुलित और सम्मानजनक' संबंधों की ओर बढ़ने को प्राथमिकता देता है।रोड्रिग्ज ने सोमवार को एक बयान में अमेरिकी सरकार को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर 'सहयोग के एजेंडे पर साथ मिलकर काम करने' के लिए आमंत्रित किया है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लोग और हमारा क्षेत्र शांति और संवाद के हकदार हैं, युद्ध के नहीं।" उन्होंने कहा कि वेनेजुएला शांति, विकास, संप्रभुता और भविष्य का अधिकार है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को 'द अटलांटिक' पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वेनेजुएला की नेता डेल्सी रोड्रिग्ज को अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो से भी 'बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है', अगर वह 'वह नहीं करतीं जो सही है।'

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
