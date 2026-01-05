मैं स्वतंत्र देश का राष्ट्राध्यक्ष, किडनैप करके लाया गया; अमेरिका कोर्ट में क्या बोले निकोलस मादुरो

संक्षेप: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग्स मामले में अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में मादुरो ने कहा कि वह एक स्वतंत्र देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किडनैप करके अमेरिका लाया गया है।

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों पर सोमवार को पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो ने अमेरिकी अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायाधीश से कहा, 'मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, अपने देश का राष्ट्रपति हूं।' उन्होंने कहा, मुझे यहां किडनैप करके लाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मादुरो दोपहर के आसपास एक संक्षिप्त, लेकिन आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए, जिससे संभवतः इस बात पर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि क्या उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को सोमवार तड़के ब्रुकलिन जेल से सशस्त्र सुरक्षा के तहत ले जाया गया, जहां उन्हें मैनहट्टन कोर्टहाउस में हिरासत में रखा गया है।

मादुरो को ले जा रहा काफिला सुबह करीब 7:15 बजे जेल से निकला और पास के एक खेल मैदान की ओर बढ़ा, जहां से मादुरो धीरे-धीरे वहां उनका इंतज़ार कर रहे एक हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क बंदरगाह के ऊपर से उड़ता हुआ मैनहट्टन के एक हेलीपोर्ट पर उतरा, जहां लंगड़ाते हुए चल रहे मादुरो को एक बख्तरबंद वाहन में चढ़ाया गया।

कुछ मिनट बाद, कानून प्रवर्तन अधिकारियों का काफिला अदालत परिसर के एक गैराज के अंदर था, जो उस जगह से कुछ ही दूरी पर था जहां डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। मादुरो के वकीलों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को इस तर्क के साथ चुनौती दिए जाने की उम्मीद है कि एक संप्रभु राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त है।

कैसे चलेगा वेनेजुएला का शासन वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा है कि उनका देश शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका के साथ 'संतुलित और सम्मानजनक' संबंधों की ओर बढ़ने को प्राथमिकता देता है।रोड्रिग्ज ने सोमवार को एक बयान में अमेरिकी सरकार को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर 'सहयोग के एजेंडे पर साथ मिलकर काम करने' के लिए आमंत्रित किया है।