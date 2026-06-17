आई एम द बॉस... ट्रंप ने अपने अंदाज मेंदिखाई 'दादागिरी', कुर्सी पर बैठ देखते रहे G7 के बड़े नेता

Donald Trump: फ्रांस में विश्व की सात प्रमुख शक्तियों के जी-7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि असली सत्ता और नेतृत्व उनकी नजर में किसके हाथ में है। ट्रंप ने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहा कि मैं ही बॉस हूं।

फ्रांस की मेजबानी में आयोजित विश्व की प्रमुख शक्तियों के जी-7 शिखर सम्मेलन में बुधवार को एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिया कि उनकी नजर में असली सत्ता और नेतृत्व किसके हाथ में है। तीन दिवसीय जी-7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सुबह के सत्र में जब ट्रंप सम्मेलन कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, उस समय अन्य सभी विश्व नेता अपनी-अपनी सीटों पर पहले से ही बैठे हुए थे। ठीक उसी समय ट्रंप ने जोरदार अंदाज में कहा कि मैं ही बॉस हूं।

ट्रंप की इस अचानक और आत्मविश्वास भरी टिप्पणी पर पूरे हॉल में हंसी और हल्का-फुल्का माहौल बन गया। मेजबान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस टिप्पणी को बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए ट्रंप से पूछा कि आप कैसे हैं? इस ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि अच्छा हूं, धन्यवाद। इसके बाद ट्रंप अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गए।

ट्रंप का ‘अप्रेंटिस’ वाला अंदाज फिर दिखा बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले एक सफल उद्योगपति रहे हैं और उन्हें अमेरिकी रियलिटी टीवी शो 'द अप्रेंटिस' की मेजबानी के लिए भी खूब जाना जाता है। इस शो का उनका मशहूर डायलॉग- तुम्हें निकाल दिया गया है (You’re fired!) आज भी लोगों की जुबान पर है। कहा जा रहा है कि बुधवार की सुबह की यह घटना उनके उसी पुराने अंदाज की झलक दिखाती है।

बता दें कि यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी खास रहा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव को समाप्त करने वाले ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने और अपने 80वें जन्मदिन को मनाने के तुरंत बाद एवियन पहुंचे थे। स्विट्जरलैंड की सीमा के पास स्थित जिनेवा झील के खूबसूरत किनारे पर बसे स्पा शहर एवियन में आयोजित इस सम्मेलन में ट्रंप की मौजूदगी पूरे कार्यक्रम पर छाई हुई है।

फ्रांसीसी अधिकारी और आयोजक टीम इस बात से खासे संतुष्ट नजर आए कि अस्थिर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले ट्रंप पूरे तीन दिवसीय कार्यक्रम में बने रहे और अंत में जी-7 की संयुक्त विज्ञप्ति पर भी हस्ताक्षर किए। यह पिछले साल कनाडा में हुई जी-7 बैठक से बिल्कुल उलट था, जहां ट्रंप कार्यक्रम के बीच में ही जल्दबाजी में रवाना हो गए थे।