मैं हमेशा आगे; अलास्का मीटिंग से पहले पुतिन की जीत वाली मीडिया कवरेज पर भड़के ट्रंप

ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि पुतिन अलास्का मीटिंग से पहले ही विजयी घोषित हैं। उन्होंने ट्रंप के भारत पर लगाए टैरिफ को लेकर भी गलत करार दिया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में होने वाली आगामी बैठक को लेकर मीडिया में सामने आ रही बयानबाजी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मीडिया को “बहुत ही पक्षपाती” बताया और कहा कि पत्रकार उनकी और अमेरिका की उपलब्धियों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं।

ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को “हारने वाले” और “वाकई बेवकूफ लोग” करार दिया। बोल्टन ने कहा था कि पुतिन इस बैठक के जरिए पहले ही जीत चुके हैं। ट्रंप ने इसे खारिज करते हुए कहा, “हम हर चीज में जीत रहे हैं, और फेक न्यूज लगातार हमारी छवि खराब करने में लगी है।”

मीडिया को बताया पक्षपाती उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें रूस के साथ कोई बड़ा सौदा मिलता, जैसे कि मास्को और लेनिनग्राद पर अधिकार, तब भी मीडिया उसे नकारात्मक रूप में पेश करती। ट्रंप ने मीडिया पर भ्रष्टाचार और देश विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया और कहा, “वे भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, शायद हमारे देश से नफरत करते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हर चीज़ में जीत रहे हैं। MAGA!”

बोल्टन ने लगाई थी ट्रंप की क्लास यह टिप्पणी बोल्टन के बयान के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन के लिए यह बैठक बड़ी जीत है। बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए भारत पर रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया और चेतावनी दी कि इससे भारत रूस और चीन के करीब जा सकता है।