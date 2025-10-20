Hindustan Hindi News
Hussain Ahmed stuck in Pakistan is facing trial in his own country
भारत ने निकाला, पाकिस्तान ने फंसा डाला; अपने ही मुल्क में मुकदमा क्यों झेल रहे हुसैन अहमद

Mon, 20 Oct 2025 01:38 PM
जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत से निकाले गए पाकिस्तानी शख्स को अपने ही मुल्क में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 सैलानियों की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश दिए थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, हुसैन अहमद नाम का एक शख्स 25 साल से गोवा में रह रहा था। उसकी पत्नी गोवा की ही रहने वाली है। दरअसल, उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण अहमद के खिलाफ पाकिस्तानी में कार्रवाई हो रही है। वह 29 अप्रैल को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। यहां उसने अधिकारियों के सामने पाकिस्तानी होने की बात कही।

सीमा पार करने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने अहमद से दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। हालांकि, उसके पास कोई भी आईडी नहीं थी और पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। ऐसे में अहमद को हिरासत में ले लिया गया। खास बात है कि लाहौर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगस्त में पहली उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि हुसैन पाकिस्तान में अवैध रूप से रहा रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उसने सितंबर में सत्र न्यायालय में भी जमानत याचिका दाखिल की थी। 30 सितंबर को तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

कोर्ट को जानकारी दी गई कि अहमद का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, जो पहचान की पुषटि कर सके। इसके अलावा वह पाकिस्तान में अपने रहने को लेकर भी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। साल 2000 में आखिरी बार पाकिस्तान उच्चायोग ने संयुक्त अरब अमीरात में पासपोर्ट जारी किया था।

