हैवान पति ने पत्नी को बनाया कमाई का जरिया, 120 लोगों के साथ कराया सेक्स; ऐसे खुला मामला

एक पति पर अपनी पत्नी को ड्रग्स देकर 120 से अधिक पुरुषों के साथ देह व्यापार के लिए मजबूर करने और कई बार दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। स्वीडन के इस 'पेलिकॉट' केस की पूरी खौफनाक सच्चाई यहां पढ़ें।

यूरोपीय देश स्वीडन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 62 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी का शोषण करने, पैसों के लिए अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने और कई बार रेप व मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस खौफनाक मामले में लगभग 120 अन्य पुरुष भी शामिल हैं जिन्होंने महिला के साथ सेक्स किया था।

इस घटना ने पूरे स्वीडन को झकझोर कर रख दिया है। इसकी तुलना फ्रांस की गिसेल पेलिकॉट के मामले से की जा रही है, जिनके पति डोमिनिक पेलिकॉट को 2024 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। डोमिनिक ने अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने और दर्जनों पुरुषों से उसके साथ रेप कराने की बात कबूल की थी।

क्या है स्वीडन का पूरा मामला? 62 वर्षीय आरोपी को 'हेल्स एंजल्स' बाइकर समूह का पूर्व उच्च-स्तरीय सदस्य बताया गया है। अक्टूबर में उसकी पत्नी द्वारा उत्तरी स्वीडन की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। मुकदमे के अनुसार, यह व्यक्ति सालों से अपनी पत्नी पर 'यौन कृत्य करने और उन्हें सहने' का दबाव डालकर पैसे कमा रहा था। उस पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन देने, मीटिंग तय करने, निगरानी रखने और ऑनलाइन यौन कृत्य करने के लिए दबाव डालने के आरोप हैं।

हिंसा, ड्रग्स और रेप आरोपी पर अपनी पत्नी की ड्रग्स (नशे) की लत का फायदा उठाने, उसे ड्रग्स की सप्लाई करने और हिंसा व धमकियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। धमकियों में 'राक्षस को खुला छोड़ने' जैसी बातें भी शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक महिला द्वारा मना करने पर पति ने कहा कि अगर वह नहीं मानी तो 'उसके ऊपर राक्षस को खुला छोड़ देगा।'

गंभीर रूप से देह व्यापार कराने के अलावा, इस व्यक्ति पर 8 बार रेप करने के भी आरोप हैं। इनमें एक घटना क्लाइंट के साथ हुई थी, जबकि कई अन्य घटनाओं में महिला को ऑनलाइन वीडियो के लिए खुद के साथ यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था। उस पर 4 बार रेप के प्रयास और 4 बार मारपीट के भी आरोप हैं। आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। ये घटनाएं 11 अगस्त 2022 से 21 अक्टूबर 2025 के बीच की बताई गई हैं। इस मामले की सुनवाई (ट्रायल) 13 अप्रैल को शुरू होने वाली है।

वकील और अभियोजक के बयान मामले की सरकारी वकील इडा एनर्स्टेड ने इसे निर्मम शोषण करार दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हालांकि कमजोर स्थिति में होने के कारण महिला कुछ हद तक यौन सेवाएं बेचने के लिए सहमत हुई थी, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थीं। वकील ने स्पष्ट कहा कि उसकी अपनी कुछ सीमाएं थीं। जब पति ने उनका सम्मान नहीं किया और महिला के 'ना' कहने के बावजूद उस पर दबाव डालकर उसे रौंदा, तो वे स्थितियां दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास के दायरे में आती हैं। महिला की वकील सिल्विया इंगोल्फ्सडॉटिर ने बताया कि उनकी मुवक्किल गंभीर और संगीन अपराधों का शिकार हुई है और अब उसे न्याय मिलने की उम्मीद है।

कानूनी कार्रवाई और 120 संदिग्ध अधिकारियों ने यौन सेवाएं खरीदने के संदेह में लगभग 120 व्यक्तियों की पहचान की है। मामले से जुड़े 26 पुरुषों पर यौन सेवाएं खरीदने का आरोप तय किया जा चुका है और बाकी संदिग्धों की जांच चल रही है। स्वीडन के देह व्यापार कानून के तहत यौन सेवाएं खरीदना गैरकानूनी है, लेकिन बेचना नहीं। हालांकि, यौन सेवाएं बेचने में किसी की मदद करना या उसे सुविधाजनक बनाना भी अवैध है।