जब कांग वेई चीन में डेटा सेंटर बना रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित क्लाउड कंपनी मेगास्पीड के माध्यम से एनवीडिया के शक्तिशाली एआई प्रोसेसर हासिल करने की कोशिश कर रही थीं

अमेरिका और चीन के बीच चल रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर की जंग में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चीनी कारोबारी कांग वेई ने सरकारी मदद से चीन में 9 अरब डॉलर का विशाल डेटा सेंटर साम्राज्य खड़ा किया। वहीं, उनकी पत्नी एलिस हुआंग सिंगापुर की एक कंपनी के जरिए अमेरिकी कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के उन एडवांस एआई चिप्स को हासिल करने में जुटी रहीं जिन्हें चीन पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला उस वक्त और भी पेचीदा हो गया जब एलिस हुआंग और एनवीडिया के तत्कालीन प्रमुख जेन्सेन हुआंग के बीच प्रेम संबंधों की बात सामने आई। इस विवाद के बाद जेन्सेन हुआंग को एनवीडिया के प्रमुख पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।

पति ने चीन में कैसे खड़ा किया 9 अरब डॉलर का साम्राज्य? चीनी सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, 2021 से 2024 के बीच कांग वेई के नेटवर्क से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में 9 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव रखा गया। इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कंपनी सेंचुरी लोंगटेंग की मूल इकाई में शंघाई सरकार की 10 प्रतिशत, कांग वेई की प्राइवेट इक्विटी फर्म 'हेक्सी कैपिटल' की 27 प्रतिशत और सेंचुरी हुआतोंग की 63 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

2022 की शुरुआत में सेंचुरी लोंगटेंग ने क्लाउड डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग के लिए दिग्गज चीनी कंपनी हुआवे के साथ समझौता किया, जिस पर अमेरिका पहले ही कड़े प्रतिबंध लगा चुका था। चीन के वुहू शहर में 4.5 अरब डॉलर की लागत से एक विशाल कंप्यूटिंग पार्क बनाने का काम शुरू हुआ, जिसे चीन की ईस्ट डेटा, वेस्ट कंप्यूटिंग नीति के तहत बिजली और बुनियादी ढांचे की सरकारी मदद मिली। इसके अलावा जुलाई 2024 में सिचुआन प्रांत में 5 अरब डॉलर के एक और प्रोजेक्ट की नींव रखी गई।

पत्नी ने सिंगापुर के रास्ते जुटाई अमेरिकी तकनीक जब कांग वेई चीन में डेटा सेंटर बना रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित क्लाउड कंपनी मेगास्पीड के माध्यम से एनवीडिया के शक्तिशाली एआई प्रोसेसर हासिल करने की कोशिश कर रही थीं। नवंबर 2023 तक मेगास्पीड ने एनवीडिया को बताया कि चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा उसकी मुख्य ग्राहक होगी। इसके बाद मेगास्पीड को एनवीडिया के क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिल गया, जिससे उसे चिप्स की प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई मिलने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक, मेगास्पीड द्वारा हासिल किए गए एनवीडिया के कुछ चिप्स चोरी-छिपे चीन भेजे गए थे।

जासूसी के आरोप और जांच कांग वेई और जेन्सेन हुआंग वीडियो-गेम इंडस्ट्री के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे और कांग ने ही एलिस की मुलाकात जेन्सेन हुआंग से कराई थी। 2023 के अंत में मालिकाना हक में बदलाव के बाद एलिस आधिकारिक तौर पर मेगास्पीड के निदेशक पद से हट गईं, लेकिन जेन्सेन हुआंग के साथ उनके संबंध जारी रहे। दोनों को 2023 में सिंगापुर और 2024 में ताइपे के कंप्यूटेक्स सम्मेलन में साथ देखा गया था। बाद में एलिस पर चीनी खुफिया एजेंसियों को जानकारी देने के आरोप लगे। अमेरिकी अधिकारियों ने जब इस बात की जांच शुरू की कि क्या एनवीडिया के चिप्स पर लगे निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ है, तो जेन्सेन हुआंग ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, मेगास्पीड का दावा है कि उसका कारोबार पूरी तरह वैध है और एलिस की अब कंपनी में कोई भूमिका नहीं है।

2024 के अंत से जून 2025 के बीच इस कपल ने शंघाई और दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए निवेशकों से पैसा जुटाने की कोशिश की। उन्होंने निवेशकों को तीन साल में पैसा तीन गुना करने का झांसा दिया और भरोसा दिलाया कि वे चीन में एनवीडिया चिप्स लाने में सक्षम हैं।