Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Hurricane Melissa makes most powerful landfall in 90 years dozens dead widespread destruction across Cuba Haiti Jamaica
धरती से टकराया 90 सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान, निगल गया 29 की जान; नहीं टला है खतरा

धरती से टकराया 90 सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान, निगल गया 29 की जान; नहीं टला है खतरा

संक्षेप: क्यूबा के अधिकारियों ने भारी नुकसान की सूचना दी है। वहीं तूफान के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने के कारण बहामास समेत कई देशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के आदेश जारी किए गए हैं।

Thu, 30 Oct 2025 12:15 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शक्तिशाली तूफान मेलिसा, जमैका में भारी तबाही मचा कर बुधवार को क्यूबा पहुंच गया है। मेलिसा को पिछले 90 सालों में सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है और इस भयंकर तूफान ने हैती, जमैका और डोमिनिकन रिपब्लिक में अब तक 29 लोगों की जान ले ली है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के डेटा के मुताबिक, 1935 के लेबर डे हरिकेन के बाद यह अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। 1935 में आए उस तूफान ने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं फ्लोरिडा कीज को तबाह कर दिया था। अब मेलिसा तूफान भी इसी भयानक गति से आगे बढ़ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले मेलिसा को जमैका में कैटेगरी-5 तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो देश के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान है। जमैका में भारी तबाही हुई है और देश को “डिजास्टर जोन” घोषित कर दिया गया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा, “हमारा देश तबाह हो गया है, लेकिन हम दोबारा खड़े होंगे, पहले से भी बेहतर।” उन्होंने एक बयान में कहा, “मुझे पता है कि बहुत से लोग दुखी हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, लेकिन हम राहत और पुनर्निर्माण के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।”

क्यूबा में तबाही

वहीं बुधवार को क्यूबा में मेलिसा के लैंडफॉल के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनल ने कहा कि देश को “व्यापक नुकसान” हुआ है। उन्होंने कहा, “यह पूरी क्यूबा के लिए बहुत मुश्किल रात होगी, लेकिन हम फिर से संभलेंगे।” क्यूबा सरकार ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने का आदेश दिया गया है। वहीं, बहामास में भी मेलिसा के पहुंचने से पहले दक्षिणी इलाकों में लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया है।

फिलहाल यह तूफान उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ते हुए क्यूबा के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंटियागो डी क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि “इस तूफान का असर शाम तक महसूस होगा और हमें भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

कैरेबियन में मौत और तबाही का सिलसिला

अभी तक की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, मेलिसा ने कुल 29 लोगों की जान ली है। इनमें 3 जमैका से, 25 हैती से और 1 डोमिनिकन रिपब्लिक से हैं। हैती के दक्षिणी तटीय शहर पेटिट-गोआव में ला डिग नदी के उफान से कई घर डूब गए और 25 लोगों की मौत हो गई। मेयर जीन बर्ट्रैंड सुब्रीम ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। वहीं जमैका में तीन लोगों की मौत उस वक्त हुई जब वे तूफान की तैयारी में पेड़ काट रहे थे। दो लोग पेड़ गिरने से मरे, जबकि एक व्यक्ति करंट लगने से मारा गया।

ये भी पढ़ें:खूंखार शिकारी की तरह आगे बढ़ रहा तूफान, मेलिसा की ‘आंख’ में घुसा विमान; वीडियो
ये भी पढ़ें:बहुत बड़ी तबाही आ रही; 280 किमी की रफ्तार से बढ़ रहा हरिकेन मेलिसा, भयनाक तूफान

अब आगे क्या?

क्यूबा के ग्रानमा, सेंटियागो डी क्यूबा, गुआंतानामो, होल्गुइन और लास टुनास प्रांतों में हुरिकेन चेतावनी जारी की गई है। इसी तरह बहामास के दक्षिण और मध्य हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान क्यूबा को पार करते हुए थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन बहामास में पहुंचने पर यह अभी भी ताकतवर रहेगा। इसके गुरुवार देर रात बरमूडा के पास पहुंचने की संभावना है, जहां हरिकेन वॉच जारी की गई है। जमैका सरकार ने कहा है कि आपात राहत सामग्री की आपूर्ति के लिए देश के सभी एयरपोर्ट गुरुवार से फिर खोलने की कोशिश की जाएगी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।