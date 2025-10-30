धरती से टकराया 90 सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान, निगल गया 29 की जान; नहीं टला है खतरा

संक्षेप: क्यूबा के अधिकारियों ने भारी नुकसान की सूचना दी है। वहीं तूफान के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने के कारण बहामास समेत कई देशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के आदेश जारी किए गए हैं।

शक्तिशाली तूफान मेलिसा, जमैका में भारी तबाही मचा कर बुधवार को क्यूबा पहुंच गया है। मेलिसा को पिछले 90 सालों में सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है और इस भयंकर तूफान ने हैती, जमैका और डोमिनिकन रिपब्लिक में अब तक 29 लोगों की जान ले ली है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के डेटा के मुताबिक, 1935 के लेबर डे हरिकेन के बाद यह अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। 1935 में आए उस तूफान ने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं फ्लोरिडा कीज को तबाह कर दिया था। अब मेलिसा तूफान भी इसी भयानक गति से आगे बढ़ रहा है।

इससे पहले मेलिसा को जमैका में कैटेगरी-5 तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो देश के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान है। जमैका में भारी तबाही हुई है और देश को “डिजास्टर जोन” घोषित कर दिया गया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा, “हमारा देश तबाह हो गया है, लेकिन हम दोबारा खड़े होंगे, पहले से भी बेहतर।” उन्होंने एक बयान में कहा, “मुझे पता है कि बहुत से लोग दुखी हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, लेकिन हम राहत और पुनर्निर्माण के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।”

क्यूबा में तबाही वहीं बुधवार को क्यूबा में मेलिसा के लैंडफॉल के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनल ने कहा कि देश को “व्यापक नुकसान” हुआ है। उन्होंने कहा, “यह पूरी क्यूबा के लिए बहुत मुश्किल रात होगी, लेकिन हम फिर से संभलेंगे।” क्यूबा सरकार ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने का आदेश दिया गया है। वहीं, बहामास में भी मेलिसा के पहुंचने से पहले दक्षिणी इलाकों में लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया है।

फिलहाल यह तूफान उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ते हुए क्यूबा के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंटियागो डी क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि “इस तूफान का असर शाम तक महसूस होगा और हमें भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

कैरेबियन में मौत और तबाही का सिलसिला अभी तक की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, मेलिसा ने कुल 29 लोगों की जान ली है। इनमें 3 जमैका से, 25 हैती से और 1 डोमिनिकन रिपब्लिक से हैं। हैती के दक्षिणी तटीय शहर पेटिट-गोआव में ला डिग नदी के उफान से कई घर डूब गए और 25 लोगों की मौत हो गई। मेयर जीन बर्ट्रैंड सुब्रीम ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। वहीं जमैका में तीन लोगों की मौत उस वक्त हुई जब वे तूफान की तैयारी में पेड़ काट रहे थे। दो लोग पेड़ गिरने से मरे, जबकि एक व्यक्ति करंट लगने से मारा गया।