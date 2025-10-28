Hindustan Hindi News
बहुत बड़ी तबाही आ रही; 280 किमी की रफ्तार से बढ़ रहा हरिकेन मेलिसा, 174 साल बाद ऐसा तूफान

संक्षेप: तूफान आने से पहले ही भूस्खलन, पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की खबरें आ रही हैं। दक्षिणी इलाके में 13 फीट तक ऊंची लहरें आएंगी, जिससे समुद्र किनारे के अस्पतालों को खतरा है। मरीजों को ऊपरी मंजिल पर भेजा गया है।

Tue, 28 Oct 2025 10:27 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हरिकेन मेलिसा आज जमैका के तट से बहुत तेज कैटेगरी 5 तूफान के रूप में टकराएगा। यह 174 साल में द्वीप का सबसे खतरनाक तूफान है। यह दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की ओर पूरे जमैका को पार करेगा। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने कहा कि कोई भी इमारत इसकी ताकत नहीं झेल सकती। अब सिर्फ इसके जल्दी खत्म होने का इंतजार किया जा सकता है।

तूफान आने से पहले ही भूस्खलन, पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की खबरें आ रही हैं। दक्षिणी इलाके में 13 फीट तक ऊंची लहरें आएंगी, जिससे समुद्र किनारे के अस्पतालों को खतरा है। मरीजों को ऊपरी मंजिल पर भेजा गया है। अब तक कैरिबियन में 7 लोग मारे जा चुके हैं। जमैका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 एक व्यक्ति अभी लापता है।

तेज गति से बढ़ रहा आगे

मेलिसा किंग्स्टन से 150 मील दूर है और 175 मील (280 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार वाली हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग घर में ही रहकर बचाव कर रहे हैं, निकासी के आदेश के बावजूद। लोग डर रहे हैं कि उनका घर, नौकरी और सब कुछ चला जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साफ पानी बचाकर रखें, क्योंकि हर बूंद की जरूरत पड़ेगी।

सुरक्षित जगह पर भेजे गए लोग

तूफान के बाद क्यूबा के पूर्वी हिस्से में भी देर रात टकराएगा। वहां 6 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। 20 इंच तक बारिश होगी। फिर यह बहामास की ओर बढ़ेगा। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में पहले से ही बारिश हो रही है। एक अधिकारी ने कहा, 'कई लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है और अनिश्चितता डरावनी है। घर और आजीविका खोने, चोट लगने और विस्थापन का गहरा डर है।'

