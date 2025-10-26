Hindustan Hindi News
सावधान! धीमी गति से तबाही लेकर आगे बढ़ रहा 'मेलिसा', कई देशों में बजी खतरे की घंटी

संक्षेप: Hurricane Melissa: अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार, रविवार को तूफान मेलिसा और तीव्र होकर श्रेणी 4 का एक विशाल तूफान बन गया है। केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि यह दुर्लभ श्रेणी 5 तूफान में परिवर्तित हो सकता है।

Sun, 26 Oct 2025 09:03 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
कैरिबियन सागर में धीरे-धीरे बढ़ते तूफान मेलिसा ने कई देशों में तबाही मचा सकता है। फिलहाल इस तूफान का स्पीड तो कम है, लेकिन इसकी धीमी गति ही इसे और घातक बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (NHC) के अनुसार, रविवार को यह तूफान और तीव्र होकर श्रेणी 4 का एक विशाल तूफान बन गया है। केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि यह दुर्लभ श्रेणी 5 तूफान में परिवर्तित हो सकता है, जो हैती और जमैका समेत उत्तरी कैरिबियन क्षेत्र में भारी वर्षा और बाढ़ का कारण बनेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस धीमी गति वाले तूफान के असर से हैती में कम से कम तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि डोमिनिकन गणराज्य में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। एनएचसी ने द्वीपवासियों से तुरंत सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की अपील की है, क्योंकि मेलिसा सोमवार की देर शाम या मंगलवार सुबह तक जमैका के दक्षिणी तट पर एक प्रमुख तूफान के रूप में पहुंच सकता है।

एपी न्यूज के मुताबिक, जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने नागरिकों से इस मौसमी संकट को गंभीरता से लेने और अपनी जानमाल की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया है। तूफान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को इसकी अधिकतम हवा की गति 140 मील प्रति घंटा थी और यह 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था।

केंद्र ने अनुमान लगाया है कि तूफान जमैका, दक्षिणी हिस्पानियोला (हैती और डोमिनिकन गणराज्य) में 30 इंच तक की झमाझम वर्षा लाएगा, और कुछ क्षेत्रों में यह 40 इंच तक पहुंच सकती है। इससे बिजली, संचार प्रणाली में बाधा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं को भारी क्षति हो सकती है, जिसके फलस्वरूप जमैका के कई समुदाय अलग-थलग पड़ सकते हैं।

एनएचसी के अनुसार, मेलिसा मंगलवार की देर रात तक क्यूबा के निकट या उसके ऊपर पहुंच सकता है। इस कारण यहां 12 इंच तक की बारिश हो सकती है। उसके बाद बुधवार को यह बहामास की ओर बढ़ेगा। क्यूबा सरकार ने शनिवार दोपहर ग्रानमा, सैंटियागो डी क्यूबा, ग्वांतानामो और होल्गुइन प्रांतों के लिए तूफान चेतावनी घोषित कर दी है।

