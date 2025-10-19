दिवाली पर घर आने की थी पूरी तैयारी, 256 यात्री इटली में फंसे; आखिर क्या रही वजह
दिवाली पर भारत में अपने परिवार से मिलने की उम्मीद कर रहे सैकड़ों यात्री इटली के मिलान में फंस गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI138 को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे यह परेशानी सामने आई। विमान में 256 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे और दिवाली से पहले वे घर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मगर, विमान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भरी जा सका। एयर इंडिया ने इसे टेक्निकल गड़बड़ी बताते हुए कहा कि सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया।
अंतिम समय में उड़ान रद्द होने से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये लोग 20 अक्टूबर को दिवाली समारोहों से पहले घर पहुंचना चाहते हैं। एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान में कहा कि 17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए फ्लाइट AI138 को विमान में तकनीकी समस्या के कारण रद्द किया गया, ताकि सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले से यात्रियों को भारी असुविधा हुई, जिसके लिए एयरलाइन ने माफी मांगी।
यात्रियों के रुकने की होटल में हुई व्यवस्था
रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। एयरलाइन ने स्वीकार किया कि होटल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हैं क्योंकि नजदीकी होटलों की उपलब्धता सीमित थी। शनिवार को जारी बयान में एयरलाइन ने कहा, 'सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण हवाई अड्डे के पास इंतजाम नहीं हो पाया।' एक यात्री का वीजा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, उसे 19 अक्टूबर को मिलान से किसी अन्य एयरलाइन की उड़ान में फिर से बुक किया गया है ताकि वीजा वैधता का पालन सुनिश्चित हो सके।
