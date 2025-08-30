Humanoid AI robot Xiao He to assist media personnel at SCO Summit ‘आपको कोई परेशानी तो नहीं’, एससीओ शिखर सम्मेलन में रोबोट बनेगा मददगार, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Humanoid AI robot Xiao He to assist media personnel at SCO Summit

‘आपको कोई परेशानी तो नहीं’, एससीओ शिखर सम्मेलन में रोबोट बनेगा मददगार

चीन में आयोजित हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में रोबोटिक्स का भी जलवा देखने को मिलेगा। इस दौरान एक ह्यूमनॉयड रोबो मीडिया के लोगों का सहयोग करने के लिए मौजूद रहेगा। चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगSat, 30 Aug 2025 03:30 PM
share Share
Follow Us on
‘आपको कोई परेशानी तो नहीं’, एससीओ शिखर सम्मेलन में रोबोट बनेगा मददगार

चीन में आयोजित हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में रोबोटिक्स का भी जलवा देखने को मिलेगा। इस दौरान एक ह्यूमनॉयड रोबो मीडिया के लोगों का सहयोग करने के लिए मौजूद रहेगा। चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा।

इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का संगम
इस बार के एससीओ शिखर सम्मेलन में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का संगम भी देखने को मिलेगा। इस दौरान एक ह्यूमनॉयड रोबोट, जियाओ हे को यहां पर तैनात किया गया है। यह रोबोट अलग-अलग भाषाएं बोलने में सक्षम है। यह विभिन्न देशों से आए पत्रकारों की मदद करेगा। एएनआई ने इस रोबोट से बात की। इस बातचीत में उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वह तकनीकी रूप से पूरी तरह से दक्ष है। उसे इस शिखर सम्मेलन के लिए ही डिजाइन किया गया है। वह अलग-अलग भाषाओं में सहायता देगा। साथ ही रियल टाइम में सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा।

जियाओ हे ने कहा कि मुख्य व्यवस्थाओं में विदेशी और घरेलू मीडिया के लिए स्थान निर्धारित करना शामिल है। इस आयोजन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटरैक्टिव अनुभव क्षेत्र में तियानजिन यांग्लियुकिंग, वुडब्लॉक प्रिंट्स और पारंपरिक शिल्प कौशल प्रदर्शन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदर्शित की जाएंगी। गौरतलब है कि एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में यूरेशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई थी।

एससीओ सम्मेलन को एससीओ शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की वार्षिक बैठक होती है। इस सम्मेलन में सदस्य देश मिलकर महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

PM Modi China China News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।