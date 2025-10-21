चीन में गजब का मामला, एक ही दिन कई रेस्टोरेंट के खाने में मिले इंसानी दांत; लोगों में हड़कंप

संक्षेप: चीन में सॉसेज और डिमसम जैसी लोकप्रिय डिशेज में ‘इंसानी दांत’ मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। एक ही दिन में इस तरह की कई घटनाएं सामने आने के बाद से लोग खौफ में हैं। लोगों में हाइजीन को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

अपने खान-पान की आदतों को लेकर चीन अक्सर चर्चा में रहता है। अब हाल ही में चीन से कुछ ऐसे नए मामले आए हैं, जिसे सुनकर आपका मन भी विचलित हो सकता है। दरअसल चीन में एक साथ अलग-अलग जगहों पर लोगों को खाने में इंसानी और नकली दांत मिलने के मामले सामने आए हैं। इससे देशभर में फूड सेफ्टी को लेकर बड़ी चिंताएं खड़ी हो गई हैं।

पहला मामला चीन के जिलिन प्रांत का है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अक्टूबर को यहां एक महिला एक आउटडोर स्टॉल से पहुंची। महिला ने बताया कि उसने अपने बच्चे के लिए सॉसेज खरीदा। हालांकि सॉसेज में उसे तीन इंसानी दांत की एक कतार जैसी चीज मिलने पर वह दंग रह गई। शुरुआत में वेंडर ने यह मानने से इनकार किया कि सॉसेज में दांत थे, लेकिन बाद में लोकल मार्केट सुपरविजन अधिकारियों के दखल के बाद उसने माफी मांग ली।

मामला यही नहीं रुका। उसी दिन एक और मामला गुआंगडोंग प्रांत के डोंगगुआन शहर से सामने आया। यहां एक महिला ने बताया कि उसके पिता को संजिन सूप डंपलिंग्स रेस्टोरेंट में परोसे गए डिम सम के अंदर दो इंसानी दांत मिले। महिला ने पुष्टि की कि ये दांत उसके पिता के नहीं थे। वहीं अपनी सफाई में रेस्टोरेंट चेन ने कहा कि उसके सभी डंपलिंग्स कंपनी हेडक्वार्टर से सीधे सप्लाई किए जाते हैं, इसीलिए उसे नहीं पता कि दांत आखिर डंपलिंग्स में कैसे पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।