CEO की बाहों में झूलने वाली HR हेड पति से लेंगी तलाक, वायरल हो गया था VIDEO
जुलाई में मैसाचुसेट्स के गिलेट स्टेडियम में हुए Coldplay कॉन्सर्ट के दौरान ‘किस कैम’ पर क्रिस्टिन और एंडी बायरन कैमरे में कैद हो गए। दोनों उस वक्त शादीशुदा थे और अपने-अपने पार्टनर से अलग देखे गए थे।
सॉफ्टवेयर कंपनी Astronomer की पूर्व एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट ने अपने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह पने बॉस एंडी बायरन के साथ एक कॉन्सर्ट के दौरान अंतरंग पलों में दिखाई दी थीं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अगस्त को क्रिस्टिन ने न्यू हैम्पशायर के पोर्ट्समाउथ कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। एंड्रयू कैबोट Privateer Rum नामक कंपनी के सीईओ हैं। उनके लिए यह तीसरा तलाक है।
स्टेडियम में बैठे दर्शकों और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। Coldplay के सिंगर क्रिश मार्टिन ने मंच से मजाकिया लहजे में कहा, “या तो ये अफेयर में हैं या फिर बहुत ज्यादा शरमीले हैं।” इसके बाद ऑनलाइन यूजर्स ने जल्द ही दोनों की पहचान उजागर कर दी।
एंडी बायरन जुलाई 2023 से Astronomer के सीईओ थे। उन्होंने विवाद के कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे दिया। क्रिस्टिन कैबोट नवंबर 2024 में Chief People Officer बनी थीं और एचआर और कल्चर संभाल रही थीं। उन्होंने भी कंपनी छोड़ दी। कंपनी ने दोनों को लेकर आंतरिक जांच शुरू की थी और उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था।
