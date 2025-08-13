व्लादिमीर पुतिन और रूस तो जीत गए, मीटिंग से पहले ही क्यों ऐसी चर्चा, जेलेंस्की ने भी माना

डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग का प्रस्ताव रखा था। इसमें बेहद निचले स्तर के अधिकारियों को रूस ने भेजा था और जेलेंस्की को बेइज्जत होकर लौटना पड़ा था। अब खुद ट्रंप ने न्योता दिया है तो व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंचेंगे।

रूस और यूक्रेन के बीच साढ़े तीन सालों से जारी खूनी युद्ध शायद अब थम जाए। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग से पहले ही चर्चाएं तेज हैं और विश्लेषकों का कहना है कि यह व्लादिमीर पुतिन एवं रूस की जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को द्विपक्षीय वार्ता के लिए न्योता दिया। इससे पहले ट्रंप ने तुर्की में जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग का प्रस्ताव रखा था। इसमें बेहद निचले स्तर के अधिकारियों को रूस ने भेजा था और जेलेंस्की को बेइज्जत होकर लौटना पड़ा था। अब खुद ट्रंप ने न्योता दिया है तो व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंचेंगे।

यह मीटिंग हैरान करने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे कि यदि 8 अगस्त तक रूस ने जंग नहीं रोकी तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अब यदि ट्रंप ने सीधी मुलाकात पर सहमति जताई है तो यह व्लादिमीर पुतिन के लिए जीत जैसा है। उन्हें अब तक अमेरिका अलग-थलग करने की कोशिश में था, लेकिन खुद वार्ता की मेज पर आकर फिर से मुख्यधारा में आने का मौका दिया है। यही नहीं अमेरिका की धरती पर ही पुतिन को न्योता दिया है। इसके अपने मायने हैं और आने वाले समय में व्लादिमीर पुतिन इसे भुनाना चाहेंगे।

यही नहीं चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कुछ इलाकों को भी रूस में बने रहने देने पर सहमति जता सकते हैं, जिन पर उसने कब्जा जमा लिया है। ऐसी स्थिति यूक्रेन के लिए चिंताजनक होगी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका की ओर से वार्ता का ऑफर देना तो व्लादिमीर पुतिन की निजी जीत है। मीडिया से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि इस मीटिंग के साथ ही रूस का अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से एकांतवास खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने कहा, 'अमेरिका की धरती पर ट्रंप से पुतिन की मुलाकात होगी। मैं इसे पुतिन की निजी जीत के तौर पर देखता हूं।'

इसके अलावा जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने रूस पर पाबंदियों को भी फिलहाल टालने में सफलता पा ली है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं इस मीटिंग के शुरुआती दो मिनट में ही जान जाऊंगा कि व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या है। वह जंग रोकना चाहते हैं या नहीं। उनके इस दावे का क्या आधार है? यह पूछने पर ट्रंप का कहना था कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे डील करने और कराने का अनुभव है। उनके इस बयान से ही कयास लग रहे हैं कि शायद यूक्रेन की धरती को लेकर भी वह रूस से डील कर सकते हैं।