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'मेलानिया को कैसे मारें?' डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की रेकी कर रहा ईरान, जारी किया खतरनाक वीडियो

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने उन जगहों को दिखाया है जहां मेलानिया ट्रंप का अकसर आना-जाना रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ‘खून के बदले खून’ के नारे लगाए जाते हैं।

Melania Trump
राषट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप (बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे)

ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के नारे लगाए गए थे। वहीं मंच से डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। तेहरान में अब ट्रंप परिवार के बिलबोर्ड लगाए जा रहे हैं जिनमें उन्हें ताबूतों पर लेटे दिखाया गया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को निशाना बनाया गया है। वीडियो में वह सारी जगहें दिखाई गई हैं जहां मेलानिया ट्रंप अकसर आया-जाया करती हैं। इसका कैप्शन है, 'मेलानिया ट्रंप को कैसे मारें?'

ट्रंप परिवार की हो रही रेकी

इस वीडियो में दिखाया गया है कि मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी में अपनी मोटरकेड में जा रही हैं। वह कई जगहों पर शॉपिंग करने जाती हैं।मेलानिया ट्रंप अकसर जिन स्टोर पर जाती हैं. वीडियो में उन्हें भी दिखाया गया है। इस वीडियो में कहा गया है कि अपना ऑपरेशन पूरा करने के लिए ये जगहें उपयुक्त हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ईरान ट्रंप परिवार की रेकी करवा रहा है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान एक बार फिर उनपर जानलेवा हमला करवाता है तो पूरा ईरान तबाह कर दिया जाएगा।

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‘खून के बदले खून’

बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हालांकि पिछले तीन दिनों से अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया है। how to kill होर्मुज को लेकर बढ़े तनाव के बीच ईरान इस तरह के वीडियो जारी कर रहा है। पिछले सप्ताह ही तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगाकर डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, उनकी बेटी इवांका, टिफनी और बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप को धमकी दी गई थी। इन बिलबोर्ड्स में लिखा गया था, 'खून का बदला खून।'

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सोशल मीडिया पर डाले गए इस वीडियो में कहा गया है, बैरन ट्रंप, तुम भी तैयार रहो। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के मिलेजुले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए थे। उनके साथ ही परिवार के कई अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। घटना के चार महीने से ज्यादा वक्त के बाद खामेनेई को दफनाया गया है। इस मौके पर ईरान के लोगों में अमेरिका के प्रति आक्रोश साफ दिखा था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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