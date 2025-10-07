how to kill friend in class student asks chatgpt landed in jail क्लास में दोस्त की हत्या कैसे करें? ChatGPT से पूछा सवाल; फिर जेल पहुंच गया छात्र, International Hindi News - Hindustan
क्लास में दोस्त की हत्या कैसे करें? ChatGPT से पूछा सवाल; फिर जेल पहुंच गया छात्र

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक स्कूल के छात्र ने चैटजीपीटी से पूछा कि दोस्त की हत्या कैसे करें। यहां सर्विलांस का काम करने वाली कंपनी के गैगल सॉफ्टवेयर ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया और छात्र को जेल जाना पड़ा।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 07:13 AM
अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं। स्कूलों में भी कई बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में स्कूल प्रशासन और पैरंट्स को चिंता लगी ही रहती है। ऐसे में कई प्रांतों में छात्रों की ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है। फ्लोरिडा में एक स्कूल के मॉनिटरिंग सिस्टम से पता चला कि एक छात्र ने चैटजीपीटी से पूछा कि दोस्त की हत्या कैसे की जाए।

जानकारी के मुताबिक छात्र ने ChatGPT से पूछा, क्लास के बीच में दोस्त की कैसे हत्या करें। गैगल नाम की कंपनी से चलने वाले सर्विलांस सिस्टम ने स्कूल प्रशासन को अलर्ट कर दिया। छात्र से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे परेशान किया था इसलिए मैं भी उसे परेशान कर रहा था। अधिकारियों ने बच्चे के मां-बाप से संपर्क किया और कहा कि इस तरह के काम से परेशानी खड़ी हो सकती है।

इसके बाद छात्र को काउंटी जेल भेज दिया गया है। हालांकि यह नहीं बताया गया कि उसपर कौन सा केस लगाया गया है। अमेरिका के कई प्रांतों में गैगल सुरक्षा संबंधी सेवा दे रहा है। यह कीवर्ड्स के फिल्टर करता है और फिर निष्कर्ष निकालकर प्रशासन को अलर्ट करताहै। गूगल जेमिनी, चैटजीपीटी और अन्य एआई प्लैटफॉर्म्स को यह मॉनिटर करता है ताकि स्टूटेंड्स की गतिविधियों का भी पता चल सके।

बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें क्राइम के लिए एआई चैटबोट का इस्तेमाल किया गया है। आत्महत्या के भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें एआई को वजह माना जा रहा है।

