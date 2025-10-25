Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़how thieves stealing jewelry worth billions from a Paris museum video
पेरिस के म्यूजियम से कैसे अरबों के गहने ले भागे चोर, सामने आया एक और वीडियो

पेरिस के म्यूजियम से कैसे अरबों के गहने ले भागे चोर, सामने आया एक और वीडियो

संक्षेप: पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में हुई अरबों की चोरी का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि चोर किस तरह से बालकनी से लगी ट्रक लिफ्ट के सहारे उतर रहे हैं।

Sat, 25 Oct 2025 06:23 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पेरिस के लूव्र म्यूजियम से जिस तरह से महज चार मिनट में चोरी हुई है, उससे सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। दिनदहाड़े इस तरह की चोरी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया है। इस चोरी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे संग्रहालय की पिछली दीवार की ओर खड़ी ट्रक लिफ्ट के सहारे चोर नीचे उतर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुछ इसी तरह वे संग्रहालय में दाखिल भी हुए होंगे।

जानकारी के मुताबिक चोर संग्रहालय से 8 कीमती आभूषण चुरा ले गए थे। वीडियो में देखा गया कि दो चोर पीछे की तरफ लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट से उतर रहे हैं। इस लिफ्ट को मेंटिनेंस के काम के लिए लगाया गया था। चुराए गए गहनों की कीमत 102 मिलियन डॉलर आंकी गई है। दूसरी ओर ये सारे आभूषण ऐतिहासिक धरोहर में शामिल थे। बता दें कि इसी संग्रहालय में लियोनार्दो दा विंची की मोना लिसा पेंटिंग भी है।

चोरी किए गए आभूषणों में फ्रांसीसी साम्राज्यकाल के ब्रोच, हार, झुमके और एक ताज शामिल हैं। । ये सभी आभूषण राजघराने की रानियों और राजकुमारियों के थे। बता दें कि लुव्रु दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बताया जाता है जहां हर रोज औसतन 30 हजार लोग आते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि चोर उस वक्त हुई जब म्यूजियम के खुलने का वक्त था।

चोरों ने कांच के सुरक्षित डिस्प्ले केस तोड़े और नौ कीमती आभूषण चुरा ले गए। अलार्म बजने और पास में ही सुरक्षाकर्मियों के होने के बावजूद, वे मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तेजी से भाग निकले। भागते समय उन्होंने एक आभूषण गिरा दिया। गिरने वाला आभूषण नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजिनी का शाही मुकुट था जिसमें हीरे और पन्ने जड़े थे।

इस चोरी के तरीके और पेशेवर अंदाज से स्पष्ट है कि यह एक योजनाबद्ध अपराध था, जिसे अत्यधिक प्रशिक्षित अपराधियों ने अंजाम दिया। यह लोग संभवतः संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े हुए थे। हाल के हफ्तों में फ्रांस के अन्य संग्रहालयों से भी कुछ छोटे स्तर की चोरी की खबरें आई हैं, जैसे पेरिस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से सोने के टुकड़ों की चोरी। लेकिन अधिकारियों ने इन घटनाओं का लुव्र चोरी से कोई संबंध नहीं बताया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।