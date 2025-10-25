पेरिस के म्यूजियम से कैसे अरबों के गहने ले भागे चोर, सामने आया एक और वीडियो

संक्षेप: पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में हुई अरबों की चोरी का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि चोर किस तरह से बालकनी से लगी ट्रक लिफ्ट के सहारे उतर रहे हैं।

पेरिस के लूव्र म्यूजियम से जिस तरह से महज चार मिनट में चोरी हुई है, उससे सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। दिनदहाड़े इस तरह की चोरी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया है। इस चोरी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे संग्रहालय की पिछली दीवार की ओर खड़ी ट्रक लिफ्ट के सहारे चोर नीचे उतर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुछ इसी तरह वे संग्रहालय में दाखिल भी हुए होंगे।

जानकारी के मुताबिक चोर संग्रहालय से 8 कीमती आभूषण चुरा ले गए थे। वीडियो में देखा गया कि दो चोर पीछे की तरफ लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट से उतर रहे हैं। इस लिफ्ट को मेंटिनेंस के काम के लिए लगाया गया था। चुराए गए गहनों की कीमत 102 मिलियन डॉलर आंकी गई है। दूसरी ओर ये सारे आभूषण ऐतिहासिक धरोहर में शामिल थे। बता दें कि इसी संग्रहालय में लियोनार्दो दा विंची की मोना लिसा पेंटिंग भी है।

चोरी किए गए आभूषणों में फ्रांसीसी साम्राज्यकाल के ब्रोच, हार, झुमके और एक ताज शामिल हैं। । ये सभी आभूषण राजघराने की रानियों और राजकुमारियों के थे। बता दें कि लुव्रु दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बताया जाता है जहां हर रोज औसतन 30 हजार लोग आते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि चोर उस वक्त हुई जब म्यूजियम के खुलने का वक्त था।

चोरों ने कांच के सुरक्षित डिस्प्ले केस तोड़े और नौ कीमती आभूषण चुरा ले गए। अलार्म बजने और पास में ही सुरक्षाकर्मियों के होने के बावजूद, वे मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तेजी से भाग निकले। भागते समय उन्होंने एक आभूषण गिरा दिया। गिरने वाला आभूषण नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजिनी का शाही मुकुट था जिसमें हीरे और पन्ने जड़े थे।