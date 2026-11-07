पराग्वे में एक बैंक ने गिरा दी सरकार, कैसे चार दिन में ही राष्ट्रपति को देना पड़ा इस्तीफा

पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के इस्तीफे के बाद उनको नजरबंद कर दिया गया है। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं नए राष्ट्रपति ने शपथ भी ले लिया है।

पराग्वे की अर्थव्यवस्था में चार दिन में ही ऐसा तूफान आया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया। पराग्वे के अर्द्धसरकारी यूएनो बैंक के डूबने के बाद आधी आबादी का पैसा फंस गया। लोगों के हाथ में पैसा ना आने की वजह से देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए और फिर राष्ट्रपति सैंटियागा पेना की पार्टी में भी उनका विरोध शुरू हो गया। सैंटियागो पेना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। वहीं कांग्रेस उनके खिलाफ महाभियोग चला रही है।

पराग्वे की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख की है। राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने अपना इस्तीफा भेजा जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 78-0 के बहुमत से उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का फैसला किया गया। उनपर आरोप है कि उन्होंने निजी लाभ के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। वहीं पेना ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।

सीज कर दिया गया बैंक 3 नवंबर को सेंट्रल बैंक ने यूएनो बैंक को सीज कर दिया। सीनेट में मौजूद सभी 44 सदस्यों ने पद पर रहते हुए कदाचार करने के आरोप में पेना को हटाने के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका में सबसे स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रपतियों में से एक का कार्यकाल नाटकीय ढंग से समाप्त हो गया। यह फैसला नियामक अधिकारियों द्वारा यूएनो बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के महज तीन दिन बाद आया। इस कार्रवाई के कारण बैंक के करीब 30 लाख ग्राहक अपनी जमा राशि नहीं निकाल पा रहे हैं और बैंक कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया।

नए राष्ट्रपति ने ले ली शपथ आदेश में केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रमुख कार्लोस कार्वालो को भी गिरफ्तार करने को कहा गया है। पेना ने ही कार्वालो को इस पद पर नियुक्त किया था। हालांकि, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्वालो को हिरासत में लिया गया है या नहीं।

देश के उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियाना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वह अगस्त 2028 में समाप्त होने वाले शेष कार्यकाल तक इस पद पर रहेंगे। अलियाना ने ऐसे समय में सत्ता संभाली है, जब सरकार पर जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने और यूएनो बैंक के डूबने के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का दबाव है। लंबे समय से सत्ता में रही रूढ़िवादी कोलोराडो पार्टी के वरिष्ठ नेता अलियाना (52) दक्षिणी प्रांत नीम्बुकू के पूर्व गवर्नर और संसद के निचले सदन के पूर्व अध्यक्ष हैं। हालांकि, वह भी इस घोटाले से पूरी तरह अछूते नहीं हैं। अभियोजक उनके खिलाफ भी जांच कर रहे हैं।

पेना को जेल भेजने की तैयारी पेना को पद से हटाए जाने के कारण अब वह पराग्वे के संविधान के तहत निर्वाचित पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाली सीनेट की आजीवन सदस्यता के पात्र नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें इस सदस्यता से मिलने वाली संसदीय छूट भी नहीं मिल सकेगी। अभियोजक केंद्रीय बैंक और पेंशन कोष के मौजूदा एवं पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर रहे हैं। विपक्षी सांसद योलांडा परेडेस ने पत्रकारों से कहा, ''उन्हें जाना ही होगा, लेकिन घर नहीं। उन्हें कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजा जाना चाहिए। जनता अब दंड से बच निकलने की प्रवृत्ति से तंग आ चुकी है।''

पेना ने शुक्रवार को फैसला आने से कुछ ही समय पहले जारी अपने विदाई संदेश में उम्मीद जताई कि उनके पद छोड़ने से पराग्वे को और नुकसान नहीं होगा। उन्होंने लिखा, ''मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी और अधिक विभाजन या अस्थिरता का कारण बने। मेरी जिम्मेदारी अपने व्यक्तिगत भविष्य से ऊपर देश को रखना है।''