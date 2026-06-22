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गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा, अमेरिका-ईरान बातचीत में पाकिस्तान अलग-थलग? कैसे कतर निकला आगे

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दोहा
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अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में अभी तक पाकिस्तान खुद को शांतिदूत के तौर पर पेश करता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान इस पूरी डील में कतर का जूनियर जैसा बन गया है। इसके पीछे की वजहों में, पाकिस्तान की गरीबी और वहां की अस्थिरता और अशांति को बताया जा रहा है।

गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा, अमेरिका-ईरान बातचीत में पाकिस्तान अलग-थलग? कैसे कतर निकला आगे

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में अभी तक पाकिस्तान खुद को शांतिदूत के तौर पर पेश करता रहा है। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान की इस नैरेटिव पर पकड़ ढीली पड़ने लगी है। असल में अमेरिका-ईरान की शांति वार्ता में पाकिस्तान से बड़ी भूमिका कतर की होती जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान इस पूरी डील में कतर का जूनियर जैसा बन गया है। इसके पीछे की वजहों में, पाकिस्तान की गरीबी और वहां की अस्थिरता और अशांति को बताया जा रहा है।

हाशिए पर जा रहा पाकिस्तान
इस बयान में कतर और पाकिस्तान को दो मध्यस्थ देश बनाया गया है। हालांकि, मुख्य बयान जारी करके, कतर ने खुद को यहां पर आगे कर लिया है। इस बयान में कतर ने संवाद और कूटनीति में दृढ़ विश्वास जताया। इसके अलावा कतर ने सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूएई सहित देशों को प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। न्यूज 18 के मुताबिक कतर द्वारा जारी इन बयानों के बाद पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पर हाशिए पर जाता नजर आ रहा है। कतर ने कहाकि लेक लूसर्न शिखर सम्मेलन उस समझौते के तहत आयोजित किया जा रहा था जो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य एक व्यापक और स्थायी समझौते की दिशा में काम करना था। बयान में कहा गया कि अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए विशेष तकनीकी और विशेषज्ञ कार्य समूह बनाए गए हैं।

पाकिस्तान के कमजोर आर्थिक हालात
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में कतर ने पाकिस्तान पर बढ़त कैसे बनाई, यह एक अहम सवाल है? असल में इसके पीछे है कतर के पास उपलब्ध धन। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार घरेलू आर्थिक संकट का सामना करता रहता है। अपने आर्थिक संकट से बचने के लिए पाकिस्तान बाहरी मदद पर निर्भर बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक, यह आर्थिक असंतुलन इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी समस्या है। इसके चलते ही पाकिस्तान की बतौर मध्यस्थ अपनी पकड़ खोता जा रहा है।

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भरोसे का भी संकट
इसके अलावा पाकिस्तान के साथ एक और भी परेशानी है। पाकिस्तान में घरेलू और बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं कि उसके साथ हमेशा भरोसे का संकट बना हुआ है। असल में पाकिस्तान में सिविल-मिलिट्री संघर्ष चलता रहता है। देश के बाहर सांप्रदायिकता हावी है। यह सारी बातें इस्लामाबाद की एक सच्चे तटस्थ मध्यस्थ के रूप में विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

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वहीं, कतर ने दशकों तक अपने आप को ऐसे मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने में समय बिताया है जो वैचारिक रूप से विरोधी पक्षों से निपट सकता है। दोहा की स्थापित कूटनीतिक छवि, वित्तीय शक्ति और प्रमुख सार्वजनिक स्थिति ने इस्लामाबाद को अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया में धीरे-धीरे गौण बना दिया है।

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कहां तक पहुंची बातचीत
कतर और पाकिस्तान ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखेंगे कि बातचीत रचनात्मक माहौल में आगे बढ़े और अंतिम समझौते तक पहुंचे। दोनों मध्यस्थों ने कूटनीति तथा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के लिए ईरान-अमेरिका की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने इस जारी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों को धन्यवाद दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन वार्ताओं के परिणामों की रूपरेखा सामने रखी। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस वार्ता का उद्देश्य इस साल की शुरुआत में अमेरिका-इजरायल के ईरान के खिलाफ शुरू किये गये युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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