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भ्रष्टों के घर से एक-एक पाई निकालने का करते थे वादा, फिर नेपाल के होम मिनिस्टर खुद कैसे फंसे

Apr 23, 2026 09:35 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान
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होम मिनिस्टर बनने के बाद गुरुंग की पहली टिप्पणी यही थी कि मैं भ्रष्ट लोगों को दुनिया के सामने लाऊंगा और यह बताऊंगा कि नेपाल में कैसे तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में मैं अपने पिता तक को नहीं बख्शूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गुरुंग आखिर खुद कैसे वित्तीय मामलों में फंस गए।

भ्रष्टों के घर से एक-एक पाई निकालने का करते थे वादा, फिर नेपाल के होम मिनिस्टर खुद कैसे फंसे

नेपाल में 'जेन जी' आंदोलन के बाद बनी नई सरकार को एक महीने का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है और देश के होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग को इस्तीफा देना पड़ा है। यह वही सुदन गुरुंग हैं, जो जेन जी आंदोलन के दौरान करप्शन के खिलाफ एक चेहरा बनकर उभरे थे। भ्रष्टाचारियों के घर से एक-एक पाई निकाल लाने जैसे उनके बयानों की खूब चर्चा हुआ करती थी। होम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनकी पहली टिप्पणी यही थी कि मैं भ्रष्ट लोगों को दुनिया के सामने लाऊंगा और यह बताऊंगा कि नेपाल में कैसे तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना था कि यदि उन्होंने कुछ गलती की होगी तो भ्रष्टाचार के मामले में मैं अपने पिता तक को नहीं बख्शूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गुरुंग आखिर खुद कैसे वित्तीय मामलों में फंस गए।

इसकी वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में घिरे एक कारोबारी के साथ उनके रिश्तों की चर्चा है। इसके अलावा आरोप है कि उस कारोबारी के बिजनेस में सुदन गुरुंग ने कुछ निवेश भी कर रखा है यानी हिस्सेदारी रखते हैं। यह विवाद इतना बढ़ा कि सुदन गुरुंग को इस्तीफा ही देना पड़ गया। इसके अलावा उनके खिलाफ करप्शन के मामले में जांच भी कराई जा सकती है। कारोबारी दीपक भट्ठा का नाम बीते कुछ सालों में चर्चा में रहा है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी हुई है। ऐसे में उनसे संबंधों के चलते सुदन गुरुंग को अपनी कुर्सी खोनी पड़ी है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितल और कई अन्य लोगों ने मांग की है कि इस्तीफा ही काफी नहीं है। इस मामले में गहन जांच की जरूरत है।

शारदा प्रसाद ने कहा कि यदि सुदन गुरुंग के खिलाफ कुछ नहीं पाया जाता तो फिर उन्हें क्लीन चिट भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा गलती पाई जाए तो फिर जांच भी आगे बढ़नी चाहिए। इस मामले में जांच की मांग तेज हो रही है तो संभव है कि सुदन गुरुंग अगले कुछ दिनों में घिर सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम बालेंद्र शाह भी दबाव में हैं और उन्होंने ही इस्तीफा मांगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्तीफा देने से पहले सुदन गुरुंग आपदा प्रबंधन विभाग की एक मीटिंग में थे और मॉनसून से पहले की तैयारी का जायजा ले रहे थे। यह मीटिंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी और सुदन गुरुंग बीच में ही उठ गए।

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बैठक बीच में छोड़कर निकलना पड़ा और इस्तीफा दिया

इसके बाद वह सीधे पीएम से निकल गए और फिर मंत्री परिषद के लोगों से भी मिले। आधे घंटे के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे स्पष्ट है कि वह पीएम के कहने पर ही मीटिंग से निकले थे और उन्हें इस्तीफा देकर आए थे। हालांकि अब भी वह खुद को निर्दोष बता रहे हैं और क्रांति की गरिमा बनाए रखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस शुचिता और ईमानदारी वाले शासन की चाह लेकर आंदोलन हुआ और 46 युवा उसमें मारे गए। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। आंदोलन से बनी सरकार की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसलिए निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से मैं इस्तीफा दे रहा हूं।

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लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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