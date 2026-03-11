ईरान के पास कितने 'अदृश्य बम'? रिपोर्ट में खुलासा; टेंशन में क्यों अमेरिका-इजरायल
अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में बारुदी सुरंगे बिछानी शुरू कर दी हैं। ये सुरंगे इस जलमार्ग में जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं।
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान के पास लगभग 5,000 से 6,000 तक समुद्री बारूदी सुरंगें (Naval Mines) मौजूद हैं। यह जानकारी पिछले साल प्रकाशित अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट से पता चलता है, जिसमें क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ईरान इन समुद्री सुरंगों यानी अदृश्य बमों का इस्तेमाल करता है तो होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। दरअसल, यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है।
खुफिया सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में ईरान ने इस जलमार्ग में कुछ समुद्री सुरंगें बिछानी भी शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी उनकी संख्या सीमित बताई जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में बारुदी सुरंगे बिछानी शुरू कर दी हैं। ये सुरंगे इस जलमार्ग में जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। ये सुरंगें ओमान की खाड़ी से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य तक के रास्तों को अवरुद्ध कर, तेल आपूर्ति में बाधा डालकर, वैश्विक युद्ध को एक नया और विनाशकारी मोड़ दे सकती हैं।
विभिन्न प्रकार की समुद्री सुरंगें
CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि माना जाता है कि 2019 में तेहरान के पास 5,000 से अधिक बारुदी सुरंगों का शस्त्रागार था, जो 2025 के अनुमानों में बढ़कर लगभग 6,000 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास कई प्रकार की बारूदी सुरंगें हैं, जिनमें लिम्पेट माइन (जिन्हें जहाज के ढांचे से चिपकाया जा सकता है) मूरड माइन (जो पानी के नीचे तैरती रहती हैं और जहाज से टकराने पर फट जाती हैं) और बॉटम माइन (जो समुद्र की तलहटी में रहती हैं और जहाज के पास आने पर विस्फोट करती हैं) शामिल हैं।
ईरान की समुद्री क्षमता बरकरार
खुफिया जानकारी के आधार पर, अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ईरान के 16 माइन-लेयर जहाजों को नष्ट कर दिया है ताकि इन सुरंगों को बिछाने से रोका जा सके। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान के पास अभी भी अपनी 80-90% छोटी नौकाएं और माइन बिछाने वाले जहाज सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर वह कुछ ही समय में सैकड़ों सुरंगें इस जलमार्ग में बिछा सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरंगें बिछाई हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बाधित किया गया तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।
