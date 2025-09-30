How many countries support Donald Trump Gaza Peace Plan Palestine PM मोदी ने तो दे दिया ट्रंप को समर्थन, और कितने देश गाजा पीस प्लान पर साथ; देखें लिस्ट, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़How many countries support Donald Trump Gaza Peace Plan Palestine

PM मोदी ने तो दे दिया ट्रंप को समर्थन, और कितने देश गाजा पीस प्लान पर साथ; देखें लिस्ट

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 03:32 PM
गाजा में जारी संघर्ष जल्द रुकने के आसार हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्लान का ऐलान किया है, जिसमें 72 घंटों में बंधकों को रिहा करने की बात है। खास बात है कि इस 20 सूत्रीय योजना का भारत समेत कई देशों ने समर्थन किया है। फिलहाल, यह साफ नहीं है कि हमास ने इसपर मंजूरी दी है या नहीं।

प्लान में क्या

ट्रंप ने सोमवार को इजरायल-हमास युद्ध को समाप्त करने और युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन स्थापित करने के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की। ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे।

योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यदि हमास प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उसे (हमास) हराने के लिए इजराइल को अमेरिका का 'पूर्ण समर्थन' प्राप्त होगा।

ये देश कर रहे हैं समर्थन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप की गाजा संघर्ष को समाप्त कराने संबंधी योजना का मंगलवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के लिए एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।'

आठ अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने गाजा में युद्ध समाप्त करने और अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना का मंगलवार को स्वागत किया। जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किए, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने शांति योजना का स्वागत किया।

इनके साथ फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय परिषद ने भी ट्रंप की योजना पर सहमति जताई है।

65 हजार से ज्यादा लोग मरे

लगभग तीन साल से जारी युद्ध में 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों पक्षों में छिड़े युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 66,005 हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल-हमास युद्ध में अब तक 1,68,162 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इसमें कहा गया है कि मृतकों में 79 ऐसे फिलिस्तीनी भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। गाजा में अभी भी 48 लोग बंधक है।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas hamas Donald Trump

