EXPLAINER: डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब, भारत के लिए कैसे अहम है ब्राजील में लूला दा सिल्वा की जीत
ब्राजील में लूला दा सिल्वा की जीत भारत के लिए भी बेहद अहम है। बीते पांच साल में भारत और ब्राजील के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इसमें लूला दा सिल्वा की भी बड़ी भूमिका रही है।
ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव इस बार ऐतिहासिक रहा है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा चौथी बार देश का सबसे बड़ा पद संभालने जा रहे हैं। इसके साथ ही ब्राजील के इतिहास में पहली बार हुआ है जब पहली चरण में चुनाव हारने वाला शख्स दूसरे चरण में जीत गया हो। वामपंथी लूला दा सिल्वान ने अपने प्रतिद्विंद्वी दक्षणपंथी और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी माने जाने वाले फ्लावियो बोल्सोनारो को छोटे अंतर से हरा दिया। ब्राजील की आंतरिक राजनीति के अलावा यह जीत भारत के लिए भी बेहद अहम है। ब्राजील और भारत दोनों ही BRICS के अंतरगत बड़े सहयोग हैं। बीते कुछ सालों में भारत और ब्राजील के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दूसरी तरफ दा सिल्वा अमेरिका और चीन दोनों की नीतियों का विरोधी है।
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से विरोध
ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में ब्राजील के साथ व्यापार भारत के लिए अहमियत रखता है। अगर यहां जीत बोल्सोनारो की होती तो जाहिर सी बात है कि उनका झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की ओर रहता। डोनाल्ड ट्रंप की नीति भारत ही नहीं किसी भी सहयोगी देश के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीति पर भरोसा करते हैं और अपने वसूलों से समझौता करने में हिचकिचाते नहीं हैं। रूस से व्यापार की बात कहकर दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्र्ंप अब खुद ही रूस से तेल खरीदने लगे हैं।
अमेरिका और चीन की नीतियों को देखते हुए भारत ने ब्राजील समेत कई अन्य देशों से व्यापार बढ़ाया। ब्राजील भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। दा सिल्वा की वापसी से यह भी तय हो गया है कि भारत के साथ संबध इसी रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। भारत और ब्रजील के बीच दवा, ऊर्जा, तकनीक और दुर्लभ खनिजों को लेकर समझौता है। लूला दा सिल्वा की जीत भारत और ब्राजील दोनों के लिए एक मौके की तरह हैंं।
भारत के लिए अहम है लूला दा सिल्वा की जीत
ब्राजील के दक्षिण पंथी नेता बोल्सोनारो को हराना इस बार आसान नहीं लग रहा था। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव में खेल पलट गया। लूला दा सिल्वा विविधिता, नीतिगत स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। इसके साथ ही वह विकासशील अर्थव्यवस्थाओँ से संबंध अच्छे करने की नीति अपनाते हैं। इसलिए उनकी जीत भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि ब्राजील अब हर मामले में भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। हालांकि आर्थिक और रणनीतिक स्तर से दा सिल्वा भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
फऱवरी 2026 में लूला दा सिल्वा ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की एक मजबूत नींव रखी गई। भारत और ब्राजील के बीच 2025 में करीब 25 फीसदी की व्यापार वृद्धि हुई है। पिछळे 6 महीने में दोनों देशों के बीच 8.77 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। जुलाई 2025 में पीएम मोदी ने भी ब्ल्जील का दौरान किया था। इस दौरान दोनों देशों ने मिलकर पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार को 20अरब डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा था।
2025 में 20 साल के शीर्ष पर पहुंचा व्यापार
2025 में ब्राजील के साथ भारत का व्यापार 20 साल में सबसे शीर्ष पर रहा। ब्राजील से आने वाला कच्चा माल भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। वनस्पति तेल, चीनी और कच्चे तेल के मामले में ब्राजील से व्यापारिक संबंध भारत के लिए फायदेमंद हैं।
BRICS में भी मजबूती के आसार
लूला दा सिल्वा की जीत ब्रिक्स में भारत और ब्राजील के सहयोग को भी बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात पर भी भारत और ब्राजील एकमत हैं। दोनों ही देशों का कहना है कि इन फैसलों में विकासशील देशों को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। वहीं 2026 में लूला दा सिल्वा ने भारत दौरे के दौरान दोनों देशों में एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करने की बात कही थी। अगर यह बात लागू होती है तो डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें