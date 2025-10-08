How lethal is AMRAAM missile US is about to give it to Pakistan history is linked to Balakot कितनी घातक है AMRAAM मिसाइल? पाक को देगा अमेरिका, बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़ा है इतिहास, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़How lethal is AMRAAM missile US is about to give it to Pakistan history is linked to Balakot

कितनी घातक है AMRAAM मिसाइल? पाक को देगा अमेरिका, बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़ा है इतिहास

फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक और आतंकी कमांडर मारे गए थे।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:48 AM
share Share
Follow Us on
कितनी घातक है AMRAAM मिसाइल? पाक को देगा अमेरिका, बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़ा है इतिहास

पाकिस्तान को जल्द ही अमेरिका से AIM-120 एडवांस्ड मीडियम-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (AMRAAM) मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। अमेरिका के इस हथियार सौदे में पाकिस्तान का नाम विदेशी सैन्य बिक्री प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल है। इस अनुबंध के तहत रेथियॉन कंपनी को 4.16 करोडड अमेरिकी डॉलर का संशोधित आदेश मिला है, जिससे अब कुल अनुबंध मूल्य 2.51 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।

क्या है AMRAAM मिसाइल?

AIM-120 AMRAAM एक एयर-टू-एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को लंबी दूरी से निशाना बनाने में सक्षम है। यह मिसाइल F-16 फाल्कन लड़ाकू विमानों पर लगाई जाती है। पाकिस्तान वायुसेना (PAF) ने इसे पहले भी 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारत के साथ हवाई झड़पों के दौरान इस्तेमाल किया था। वर्तमान में PAF के पास इसका C5 वर्जन है, जबकि नया सौदा C8 और D3 वर्जन के उत्पादन के लिए है, जो अधिक रेंज और सटीकता वाले हैं।

बालाकोट हमले से जुड़ा इतिहास

फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक और आतंकी कमांडर मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने प्रतिशोधी कार्रवाई में F-16 विमानों से AMRAAM मिसाइलों का उपयोग किया था।

अमेरिकी युद्ध विभाग के 30 सितंबर को जारी बयान के अनुसार, यह अनुबंध केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई देशों को शामिल किया गया है, जैसे कि यूके, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर, ओमान, कोरिया, जापान, इजरायल, तुर्की आदि। काम की समयसीमा मई 2030 तक निर्धारित की गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें मिलेंगी। माना जा रहा है कि यह सौदा पाकिस्तान वायुसेना के F-16 बेड़े के उन्नयन (upgrade) से जुड़ा हुआ है।

यह सौदा ऐसे समय हुआ है जब हाल के महीनों में वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में सुधार देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद संघर्षविराम कराने का श्रेय दिया था और उनके नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी की थी।

7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके (PoK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच चार दिन तक भारी सैन्य तनाव रहा, जो 10 मई को समाप्त हुआ।

Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।