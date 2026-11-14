जेन्सन हुआंग के रहते किसी को नहीं लगती थी अफेयर की भनक, इस्तीफा देते ही खुल गई पोल
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक जेन्सन हुआंग एनवीडिया के सीईओ थे उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था कि उनकी कोई जानकारी लीक नहीं हो सकती थी। वहीं उनके पद से हटने के बाद जानकारियां बाहर आने लगीं।
एनवीडिया के सीईओ रहे जेन्सन हुआंग के अफेयर सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। उनकी एक कथित प्रेमिका पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। एलिस हुआंग के साथ उनका अफेयर जब चर्चा में आया तो उनपर शक गहराने लगा। इसके बाद एक के बाद एक तीन अफेयर की खबरें सामने आ गईं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेन्सन ने खुद ही ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिससे की किसी के संबंधों की जानकारी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को ना मिले।
करीबियों को भी नहीं लगी अफेयर की भनक
रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग ने ऐसा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना रखा था कि जानकारियों ऊपर तक जा ही नहीं पाती थीं। उन्होंने अपने जनरल काउंसेल टिम टीटर और चीफ मार्केटिंग अधिकारी एलिसन वैगनफील्ड को भी यही बता रखा था कि व एलीस हुआंग के साथ बिजनेस डील को लेकर चर्चा करते हैं। उन्होंने कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी बता रखा था कि एलीस हुआंग चीन की कस्टमर हैं और उनसे किसी बड़ी डील को लेकर चर्चा होती है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि हुआंग के अफेयर के बारे में जब कंपनी के अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो ना तो ईमेल का जवाब दिया गया और ना ही फोन कॉल का। गुरुवार को जब हुआंग ने कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया तब कंपनी से भी जानकारियां निकलकर बाहर आने लगीं।
मामले के जानकार लोगों के मुताबिक मेगास्पीड कंपनी के साथ डील की बातचीत को लेकर ही एलीस हुआंग जेन्सन हुआंग तक पहुंची थीं। कंपनी के अधिकारियों को भी दोनों के बीच की चर्चा और मिलना-जुलना केवल डील का हिस्सा ही लगता था।
ट्रंप कर रहे जेन्सन हुआंग की तारीफ
कंपनी ने रविवार को कहा था कि उसके पास यह मानने का "कोई कारण नहीं है" कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के गोपनीय डेटा से किसी तरह का समझौता हुआ है। हालांकि, उसने कहा था कि जांच के दौरान उपलब्ध सभी सूचनाओं की पड़ताल की जाएगी। खबरों के अनुसार, विवाद के सार्वजनिक होने से काफी पहले ही ट्रंप को हुआंग से जुड़ी खुफिया जानकारियों के बारे में बता दिया गया था। हालांकि, जब सप्ताहांत में ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें उस जानकारी पर पहले ही कोई कदम उठा लेना चाहिए था, तो उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता।"
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि एनवीडिया के सीईओ एक "सम्मानित व्यक्ति" हैं। उन्होंने बाद में कहा कि संघीय जांच एजेंसी एफबीआई एलिस के साथ हुआंग के संबंधों की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पड़ताल अभी किस स्तर पर है। इस बीच, कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद परिसर) में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों पक्षों के सांसद मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें