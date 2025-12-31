Hindustan Hindi News
चिकन नेक पर नजर, हिंदुओं पर असर; भारत विरोधी नारों से क्यों गूंज रहीं सोनार बांग्लादेश की गलियां

संक्षेप:

2025 में भारत और बांग्लादेश रिश्तों में भारी गिरावट आई है। अल्पसंख्यकों पर हमले, 'चिकन नेक' पर रणनीतिक खतरे और 'India Out' कैंपेन ने दशकों पुराने भरोसे को हिला दिया है। अब नजरें 2026 के चुनावों पर हैं।

Dec 31, 2025 09:48 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कारोबार, मददगार, साझेदार, ये तीन शब्द भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को परिभाषित करते थे। हालांकि, 2024 के मध्य और खासतौर पर 2025 की शुरुआत से बने हालात अब तनावपूर्ण संबंधों का नया अध्याय लिखते नजर आ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क की मौजूदा राजनीतिक स्थिति दक्षिण एशिया के दो बड़े सहयोगियों के बीच दरार की नई तस्वीर पेश कर रही है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ढाका की सड़कों पर गूंजती बंटवारे के उकसावे वाली भारत विरोधी बयानबाजी, अल्पसंख्यकों पर हमलों से दशकों पुराने रिश्तों को कुछ महीने में ही खोखला होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश पाकिस्तान, चीन और तुर्किए के प्रति भी खुलकर रणनीतिक झुकाव अलग क्षेत्रीय समीकरण का निर्माण करता दिख रहा है।

2025 के अंतिम महीनों में भारत-विरोधी ताकतों के उभार ने क्षेत्र में चिंता बढ़ाई। साथ ही, आम चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 घोषित होने के बाद राजनीतिक हिंसा में वृद्धि देखी गई।

National Image of China in Bangladesh नाम के एक सर्वे में बांग्लादेश में बढ़ते भारत विरोध की झलक नजर आती है। बीडी न्यूज24 की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में कहा गया है कि जवाब देने वाले 75 फीसदी लोग बीजिंग के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर ढंग से देखते हैं। जबकि, सिर्फ 11 फीसदी उत्तरदाताओं ने भारत के साथ संबंधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। खास बात है कि जापान की रेटिंग भी चीन के आसपास ही थी। वहीं, 59 फीसदी पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे थे।

शेख हसीना फैक्टर

जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार गिर गई थी। इसके बाद अगस्त में जमकर हिंसा भड़की और हसीना ने भारत में शरण ली। तब से ही वह भारत में हैं। अब खास बात है कि बांग्लादेश की अदालत ने हसीना को सजा-ए-मौत दी है, लेकिन उनके भारत में होने के कारण इसे लागू करना आसान नहीं है।

भारत के पास विकल्प

बीबीसी की रिपोर्ट में साउथ एशिया एक्सपर्ट माइकल कूगलमैन के हवाले से बताया गया है कि भारत के पास 4 विकल्प हैं। भारत हसीना को ढाका को सौंप सकता है। वह यथास्थिति बनाए रख सकता है, जो 'अगले साल नई सरकार चुने जाने के बाद दिल्ली के लिए जोखिम साबित हो सकता है।'

इसके अलावा भारत हसीना से शांत रहने और बयान नहीं देने के लिए कह सकता है। हालांकि, इस बात की संभावनाएं कम ही नजर आती हैं, क्योंकि वह दिल्ली से ही अपनी पार्टी आवामी लीग का नेतृत्व कर रही हैं। चौथा विकल्प है किसी अन्य देश को खोजना, जो हसीना को स्वीकार कर ले। कूगलमैन कहते हैं कि कुछ ही सरकारें ऐसी हैं, जो इसे स्वीकार करेंगी।

अल्पसंख्यकों पर हमले

अगस्त 2024 से ही बांग्लादेश में हिंसा की खबरें शुरू हो गई थीं। इस दौरान हिंदू समुदाय को बड़े स्तर पर निशाना बनाया गया और उनके घर दुकान जला दिए गए। प्रोथोम अलो की सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 5 से 20 अगस्त के बीच अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 1 हजार 68 घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाए जाने के सबूत मिले थे। इनमें 22 धर्म स्थल भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश घटनाएं बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम डिविजन खुलना में हुईं। यहां अल्पसंख्यक समुदायों के 295 घरों और व्यापारों को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि, रंगपुर में 219, मैमनसिंह में 183, राजशाही में 155, ढाका में 79, बरिसाल में 68, चटगांव में 45 और सिलहट में 25 स्थानों को तबाह किया गया।

अब दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास की निर्मम खुलेआम हत्या ने बांग्लादेश को भारतीयों के निशाने पर ला दिया है। भारत में कई स्थानों पर इस हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। दास को भीड़ ने पीटा और फिर पेड़ से लटकाकर जला दिया था।

हालांकि, दास के बाद 2 और हिंदू युवकों की हत्या की घटनाएं हुईं। सोमवार को मैमसिंह में बिजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू कामगार की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे कुछ दिन पहले ही वसूली के आरोपों को लेकर अमृत मंडल नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। दास की हत्या के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बड़ी चिंता का विषय है।

भारत विरोधी बयानबाजी

जनवरी 2024 में हुए बांग्लादेश में चुनाव के बाद से भारत विरोधी भावनाएं भड़कने लगी थीं। तब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने 'India Out' कैंपेन की शुरुआत की थी। उनके आरोप थे कि भारत सरकार पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की गिरावट को नजरअंदाज कर रही है और अपने हितों के लिए शेख हसीना को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रही है।

बांग्लादेश से निर्वासित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पिनाकी भट्टाचार्य ने तब जनवरी के मध्य में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की थी। साथ ही बांग्लादेश के घरेलू मामलों में दखल देने के आरोप भारत पर लगाए थे।

यूनुस विवादित नक्शा दे रहे, नेता भारत तोड़ने की बात कर रहे

अक्तूबर में यूनुस ने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की थी। ढाका में हुई इस मीटिंग के दौरान यूनुस ने उन्हें एक बुक गिफ्ट की थी, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। इससे पहले भी इस तरह का नक्शा दिखाए जाने को लेकर दिसंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय नाराजगी जाहिर कर चुका है।

भारत विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले बंगलादेश के नवगठित छात्र-नेतृत्व वाले राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी नेता हसनत अब्दुल्ला ने खुलकर भारत को तोड़ने की बात कही थी। नेता का कहना था कि यदि भारत बंगलादेश में "अस्थिरता पैदा करती है", तो ढाका भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जिसे सामूहिक रूप से 'सेवन सिस्टर्स' के नाम से जाना जाता है, को अलग-थलग कर देगा।

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को मिलाकर बना यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 'चिकन नेक' नामक एक छोटे से हिस्से से मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं।

हादी के मुद्दे पर भारत पर सवालिया निशान लगाए

भारत विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले और इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की 18 दिसंबर को हुई हत्या ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और हिंसा को भड़का दिया। अब अब्दुल्ला ने ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में इंकलाब मंच द्वारा आयोजित एक सर्वदलीय विरोध रैली में दावा किया कि हादी पर हुए हमले में शामिल लोगों को भारत का समर्थन मिल रहा है।

32 साल के हादी को हादी को 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। बांग्लादेशी छात्र नेता को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इंकलाब मंचों के प्रवक्ता हादी जुलाई-अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभरा था। वह अगले साल 12 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार था।

ढाका महानगर पुलिस ने दावा किया था कि हादी की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हो गए हैं और उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध और परिचालन) एस एन मोहम्मद नजर-उल इस्लाम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत के मेघालय में घुस गए हैं।'

मेघालय की सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश पुलिस के इन दावों को खारिज कर दिया था। मेघालय में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुख, महानिरीक्षक (आईजी) ओ पी उपाध्याय ने कहा कि ये दावे निराधार और भ्रामक हैं। मेघालय पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गारो पर्वतीय क्षेत्र में संदिग्धों की मौजूदगी के दावे की पुष्टि करने के लिए 'कोई जानकारी या खुफिया प्रमाण नहीं है।'

अगले साल होने हैं चुनाव

अब बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव हैं। खास बात है कि इससे पहले BNP मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कहा जाता है कि बीएनपी की पूर्व सरकारों में ढाका में इस्लामाबाद का प्रभाव बढ़ा था और भारत समर्थक भावनाएं कमजोर हुईं। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी सरकार बनाती है, तो यह भारत के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

क्या कहते हैं जानकार

विशेषज्ञों के मुताबिक, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ बड़ी वैश्विक ताकतों की सीमित दिलचस्पी के कारण बांग्लादेश की स्थिति और कठिन हुई तथा ढाका कूटनीतिक रूप से दिशाहीन हो गया।

विश्लेषकों ने निर्वाचित सरकार के अभाव के कारण 2025 को बांग्लादेश के लिए ‘गायब साल’ करार दिया, जहां प्रमुख दूतावासों का संपर्क अंतरिम प्रशासन की तुलना में अगली सरकार बनाने की संभावना वाले दलों से अधिक रहा। पूर्व राजदूत महफूजुर रहमान ने ‘पीटीआई’ से कहा कि 2025 में बांग्लादेश 'किसी स्पष्ट विदेश नीति दिशा' के बिना आगे बढ़ा।

उन्होंने कहा कि 'द्विपक्षीय रिश्तों में आए तनाव को दूर करने के लिए हालांकि दिल्ली की ओर से नरमी और परिपक्वता के संकेत दिखे, लेकिन ढाका ने रिश्ते सुधारने के लिए न तो पहल की और न ही इस मौके का लाभ उठाया।' उन्होंने कहा, '(ढाका ने) इसके बजाय एक अपरिपक्व रवैया दिखाया, जो साफ तौर पर एक घरेलू वर्ग को खुश करने के लिए था।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh

