क्या है 'ट्रिपल H', जिस पर खामेनेई के खत्म होते ही मंडराया खतरा; इजरायल बनेगा सुपर पावर
इन तीन संगठनों के जरिए ईरान ने मिडल ईस्ट के तीन देशों पर भी अपना कंट्रोल कायम रखा है। जैसे हूती विद्रोहियों के चलते ईरान का यमन पर एक होल्ड रहा है। इसी तरह हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय रहे हैं और इजरायल के लिए भी सिरदर्द बनते रहे हैं। हमास फिलिस्तीन में ऐक्टिव है और उसने ही इजरायल पर हमला किया था।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को भी इजरायल और अमेरिका ने हमलों में मार गिराया है। खामेनेई के मारे जाते ही ईरान में 47 साल से चला आ रहा इस्लामिक शासन अब समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अब चर्चा है कि अमेरिका कि पिट्ठू सरकार ही ईरान में कमान संभाल सकती है। अमेरिका में रह रहे ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को ही ईरान में अब सत्ता मिलने के कयास लग रहे हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं कि आखिर ईरान में खामेनेई के मारे जाने के बाद क्या बदल जाएगा। यही नहीं खामेनेई के मारे जाने से मिडल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदल जाएगा। इसके कारण इजरायल सुपर पावर के तौर पर उभर सकता है।
इसकी वजह यह है कि ईरान की सेना के समर्थन से चलने वाले उग्रवादी समूहों हमास, हूती और हिजबुल्लाह अब कमजोर हो जाएंगे। माना जाता रहा है कि इन तीनों को ईरान का समर्थन रहा है और इनके जरिए ही वह मध्य पूर्व में इजरायल और अमेरिका जैसी ताकतों का सामना करता रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब और तुर्की के मुकाबले वह शिया इस्लाम की नुमाइंदगी भी मजबूती से करता रहा है। अब जबकि अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बनने का रास्ता ईरान में साफ हो रहा है तो साफ है कि इन तीन संगठनों का भी वर्चस्व कम हो जाएगा।
दिलचस्प तथ्य है कि इन तीन संगठनों के जरिए ईरान ने मिडल ईस्ट के तीन देशों पर भी अपना कंट्रोल कायम रखा है। जैसे हूती विद्रोहियों के चलते ईरान का यमन पर एक होल्ड रहा है। इसी तरह हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय रहे हैं और इजरायल के लिए भी सिरदर्द बनते रहे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में सक्रिय आतंकी संगठन हमास को भी ईरान का समर्थन रहा है। ऐसे में अब जब ईरान से इस्लामिक शासन समाप्त हो जाएगा तो ये तीनों संगठन भी कमजोर होंगे, जो उसके समर्थन पर आश्रित रहे हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर इलाके में इजरायल को फायदा पहुंचाएगी और वह सुपर पावर के तौर पर उभरेगा।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर जैसे कई इस्लामिक देश लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी हैं। इसी के कारण वे इजरायल के भी करीब आए हैं और अदावत कम हुई है। ईरान ही एक ऐसा बड़ा देश रहा है, जो खुलकर इजरायल के खिलाफ था। अब वहां भी शासन बदल जाएगा तो इजरायल का वर्चस्व बढ़ेगा। इस तरह एक झटके में ही इजरायल के लिए हालात अनुकूल होते दिख रहे हैं। कई मुस्लिम देशों के साथ तो वह अब्राहम अकॉर्ड ही कर चुका है। ऐसे में कम ही मुसलमान देश अब होंगे, जो इजरायल के खिलाफ होंगे। इस तरह दबाव में ही सही, लेकिन इजरायल की ताकत और स्वीकार्यता में बढ़ोतरी हो रही है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
