How H1B visa fee will impact badly India Trump decision is not in Favour H-1B वीजा फीस ने बढ़ाई टेंशन, ट्रंप के फैसले से भारतीयों पर बड़ा असर; कितना नुकसान?, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़How H1B visa fee will impact badly India Trump decision is not in Favour

H-1B वीजा फीस ने बढ़ाई टेंशन, ट्रंप के फैसले से भारतीयों पर बड़ा असर; कितना नुकसान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा की सालाना फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी है। ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। 50 फीसदी टैरिफ के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है जो ट्रंप ने भारत को दिया है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनSat, 20 Sep 2025 05:37 PM
share Share
Follow Us on
H-1B वीजा फीस ने बढ़ाई टेंशन, ट्रंप के फैसले से भारतीयों पर बड़ा असर; कितना नुकसान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा की सालाना फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी है। ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। 50 फीसदी टैरिफ के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है जो ट्रंप ने भारत को दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर देखा जाएगा, क्योंकि एच1 बी वीजा पाने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। अमेरिकी वित्त वर्ष 2024 (30 सितंबर को समाप्त) में करीब दो लाख सात हजार भारतीयों को एच-1बी वीजा जारी किया गया। आइए जानते हैं ट्रंप के फैसले से भारतीय कैसे प्रभावित होंगे...

ऐसे पड़ेगा भारतीयों पर असर
-फिलहाल अमेरिका में करीब 3 लाख हाई स्किल्ड भारतीय कर्मचारी हैं। इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एच-1बी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं।
-अमेरिका हर साल 85 हजार एच-1बी वीजा लॉटरी सिस्टम से जारी करता है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारत का है। करीब 70 फीसदी एच-1बी वीजा भारतीय हासिल करते हैं। भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी हिस्सेदारी महज 11-12 फीसदी है। यह आंकड़े अमेरिकी प्रशासन ने जारी किए हैं।
-पहले एच-1बी वीजा की फीस ज्यादातर 215 डॉलर से 750 डॉलर के बीच हुआ करती थी। यह कंपनी साइज और श्रेणी पर निर्भर करता था। अधिक से अधिक यह 5000 डॉलर का आंकड़ा पार कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि नई फीस 20 से 100 गुना ज्यादा होगी। रुपए में बात करें तो यह 90 लाख तक पहुंच सकती है।
-हिन्दुस्तान टाइम्स के विश्लेषण के मुताबिक यह फीस एच-1बी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकती है। असल में एक लाख डॉलर की वीजा फीस नए एच-1बी वीजा होल्डर्स की सैलरी से भी ज्यादा है। वहीं, यह सभी एच-1बी वीजा होल्डर्स की सालाना सैलरी से 80 फीसदी ज्यादा है।

भारतीयों के लिए क्या मायने
अमेरिका में भारतीयों के लिए इस वीजा काफी महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भारतीय परिवारों के साथ एच-1बी वीजाधारकों की गिनती भारतीय-अमेरिकी जनसंख्या की करीब चौथाई होती है। इसके अलावा, इस वीजा का इस्तेमाल भारतीय कंपनियों द्वारा नए तकनीकी विशेषज्ञों को लाने के लिए किया गया ताकि उन्हें यह अनुभव मिल सके कि उनकी अधिकांश ग्राहक आधार अमेरिका में है। भारतीय आईटी सेवा कंपनियों जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो ने ऐतिहासिक रूप से जूनियर और मध्य-स्तरीय इंजीनियरों को अमेरिका भेजने के लिए एच-1बी वीजा का उपयोग किया है।

अमेरिकी एक्सपर्ट भी खिलाफ
अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को विवेकहीन और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। साथ ही इस कदम का आईटी उद्योग पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई। सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि एच-1बी वीजा पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने का ट्रंप का फैसला बेहद कुशल कामगारों को अमेरिका से दूर करने का एक भयावह प्रयास है, जिन्होंने लंबे समय से हमारे कार्यबल को मजबूत किया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और लाखों अमेरिकियों को रोजगार देने वाले उद्योगों की स्थापना में मदद की है।

Donald Trump America World News In Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।