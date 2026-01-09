ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों? आखिर क्यों पड़े हैं पीछे, जानिए पूरी कहानी
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कब्जे में लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ और देशों पर हमले की योजना बना रहे हैं। हाल ही में वाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है तो सभी विकल्प खुले हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन अगले हफ्ते डेनिश अधिकारियों के साथ एक हाई-स्टेक मीटिंग की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला पर ताकत के इस्तेमाल के बाद वाइट हाउस ने कई बार कहा है कि वह दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जे की तैयारी में है।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने क्या कहा
जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड के संबंध में अपनी योजनाओं पर बात की तो डेनिश प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने उनसे कहा था कि धमकियां रोकी जाएं। साथ ही चेतावनी दी थी कि इन धमकियों से 80 साल के ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा संबंधों खत्म हो जाएंगे। उन्होंने डेनिस टीवी पर बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने किसी अन्य नाटो देश पर सैन्य हमला करने का निर्णय लिया, तो सब कुछ रुक जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंत से मुहैया कराई जा रही सुरक्षा पर इसका असर होगा।
ट्रंप का क्या है इरादा
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उनका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का इरादा है। इसके पीछे उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को इस द्वीप की जरूरत इसलिए है ताकि मिसाइल हमले से देश की रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र मिनरल्स से भरा हुआ है जो सैन्य जरूरतों को पूरा करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी गोलार्ध को व्यापक रूप से वॉशिंगटन के प्रभाव में होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह आइलैंड रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है।
कहां है ग्रीनलैंड
आर्कटिक में स्थित ग्रीनलैंड आकार में लगभग जर्मनी से छह गुना बड़ा है। यहां आबादी कम है, करीब 56,000 के करीब। बीबीसी के मुताबिक उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच इस द्वीपीय क्षेत्र का स्थान मिसाइल हमलों की स्थिति में वॉर्निंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा यह क्षेत्र जहाजों की निगरानी के भी काम आ सकता है। यह अमेरिका और यूरोप के बीच भी है। जीआईयूके गैप के बीच फैले होने के चलते यह ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच का समुद्री रास्ता भी है। यह क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
