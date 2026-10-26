EXPLAINER: छात्रों के प्रदर्शन के बाद कैसे जल उठा फ्रांस, आम बजट भी बन गया बड़ी वजह
फ्रांस में स्कूलों के छात्रों का प्रदर्शन देशव्यापी हो गया और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इसके पीछे महंगाई और सरकार का बजट भी है। सरकार ने लगातार चौथे साल सरकारी कर्मचारियों के वेतन को ना बढ़ाने का फैसला किया है।
फ्रांस के स्कूलों में सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शनों में तब्दील हो गया है। जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उनके साथ महंगाई से त्रस्त लोग भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतर पड़े। इसके बाद शुरू हो गया हिंसा और झड़पों का दौर। 17 अक्टूबर को फ्रांस की सड़कों पर कम से कम 6 लाख लोग उतर पड़े। इस दौरान कई लोग दुकानों में घुस गए और लूटपाट करने लगे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे।
हिरासत में 1 हजार से ज्यादा लोग
फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने कहा कि शनिवार को पूरे देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान करीब 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, और बाद में यह संख्या काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 17 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान इसी समय तक 385 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले दिन में आरआईए नोवोस्ती ने बताया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया था। फ्रांस के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। फ्रांस में विरोध प्रदर्शन सितंबर के बीच में शुरू हुए जब पेरिस के आस-पास के इलाकों में हाई स्कूल के छात्र अपने स्कूलों में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। बाद में बढ़ती कीमतों से परेशान लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और प्रदर्शन बाद में दूसरे इलाकों में भी फैल गए।
कैसे इतने तेजी से फैला प्रदर्शन
बीते महीने स्कूलों में सुविधाओँ और शिक्षकों की मकमी को लेकर बोरडियक्, रेन्स, ल्यन, लिले और मारसिले जैसे शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसके बाद स्टूडेंय यूनियन इस आंदोलन में उतर पड़े। छोटे-छोटे प्रदर्शन देश में लंबे समय से चल रहे थे। बस वे एक साथ एकत्रित नहीं हो रहे थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब छात्रों के प्रदर्शन के साथ जनता का असंतोष भी आ गया तो इसने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया।
छात्रों की मांग 15 से 18 साल के बच्चों के लिए पब्लिक हाई स्कूल की व्यवस्था में सुधार करना तथा। इसके साथ ही छोटी कक्षाओं में भी पर्याप्त शिक्षकों की संख्या और अच्छी इमारत की मांग छात्रों ने रखी थी। वहीं स्कूल में कर्मचारियों और शिक्षकों की मांग वेतन वृद्धि की थी। एक तरफ जनता सरकार के बजट प्लान के खिलाफ सड़कों पर उतर रही थी तो दूसरी तरफ छात्र सड़कों पर थे। दोनों मिल गए तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया।
सरकार का बजट भी बना असंतोष का कारण
दरअसल फ्रांस की सरकार ने 2027 के लिए जो बजट प्रस्तावित किया है उसमें 54 बिलियन यूरो की कॉस्ट कटिंग का फैसला किया । साथ ही लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे वित्तकोषीय घाटा कम होगा। सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं बढ़ाई जाएगी। एक जानकार ने बताया कि जनता में निवेश को कम करना मतलब उनके अधिकारों को छीनना है। लोग युद्ध नहीं चाहते बल्कि अपना अच्छा भविष्य चाहते हैं।
आंदोलन के बीच फिलिस्तीन के झंडे
फ्रांस की सरकार के खिलाफ इन प्रदर्शनों में फिलिस्तनी के समर्थन में भी झंडे दिखाई दिए। इन आंदोलनों में अलग-अलग देशों के रहने वाले लोग भी साथ आ गए। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोंने कहा है कि अगर कोई भी हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दंड भी मिलेगा। पैरिस के ऐतिहासिक टाउन हॉल को आग लगाए जाने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें