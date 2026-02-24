अल चापो से भी खतरनाक था ये डॉन! प्रेमिका की गलती ने मरवा दिया, खत्म हो जाएगी कार्टेल की दुनिया?
अल चापो से भी खतरनाक ड्रग माफिया 'एल मेंचो' का मैक्सिको में एनकाउंटर। जानें कैसे प्रेमिका की एक गलती ने दुनिया के सबसे बड़े कार्टेल CJNG का अंत कर दिया। पढ़ें इस रियल-लाइफ थ्रिलर की पूरी कहानी।
कल्पना कीजिए एक ऐसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर की, जहां एक 'सुपर विलेन' है। वह इतना खतरनाक है कि पुलिस और फौज भी उसके नाम से कांपती है। वह सालों तक परछाई बनकर छिपा रहता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियां उसे ढूंढ नहीं पातीं। लेकिन फिर... एक छोटी सी मानवीय चूक होती है, और पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।
असल जिंदगी में यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि 22 फरवरी 2026 को मैक्सिको में घटी एक सच्ची घटना है। दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग माफिया और 'जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल' (CJNG) के सरगना नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स उसका अंत हो गया है। यह सब हुआ उसकी प्रेमिका की एक अनजाने में की गई गलती के कारण। नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स को दुनिया 'एल मेंचो' के नाम से जानती थी।
अल चापो से भी खतरनाक क्यों था 'एल मेंचो'?
अगर आप 'अल चापो' को जुर्म की दुनिया का 'डार्थ वेडर' मानते हैं, तो 'एल मेंचो' उसका 'थैनोस' था। अल चापो जेल से भागने और अपने चालाक नेटवर्क के लिए मशहूर था, लेकिन एल मेंचो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने CJNG को दुनिया का सबसे हिंसक कार्टेल बना दिया था। वह अमेरिका और दुनिया भर में फेंटेनाइल नाम के घातक ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर था, जिसने लाखों लोगों की जान ली है। एल मेंचो इतना ताकतवर था कि उसके गुंडों ने मैक्सिकन फौज के हेलीकॉप्टर तक मार गिराए थे और सरेआम बड़े राजनेताओं की हत्या करवाई थी।
वह एक गलती जिसने 'भूत' को पकड़वा दिया
एल मेंचो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने 15 मिलियन डॉलर (करीब 125 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम इनाम रखा था। वह कभी फोन इस्तेमाल नहीं करता था और हमेशा कड़े पहरे में पहाड़ों के बीच छिपा रहता था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक नई चाल चली- उन्होंने एल मेंचो की एक प्रेमिका की जासूसी शुरू कर दी।
फरवरी 2026 में, खुफिया एजेंसियों ने उस महिला को मैक्सिको के टपालपा शहर के बाहरी इलाके में एक सीक्रेट केबिन की तरफ जाते देखा। जब वह महिला वहां रात बिताकर बाहर निकली, तो सेना को पक्का हो गया कि एल मेंचो भारी सिक्योरिटी के साथ अंदर ही है। बस फिर क्या था, परछाई का पीछा पूरा हुआ और सेना ने अपना सबसे बड़ा जाल बिछा दिया।
द फाइनल शोडाउन (आखिरी मुठभेड़)
22 फरवरी 2026 की सुबह। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर गरज रहे थे और जमीन पर स्पेशल फोर्सेज ने केबिन को घेर लिया था। जैसे ही सेना ने धावा बोला, एल मेंचो के गुंडों ने भारी हथियारों से गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पूरे शहर में दहशत फैल गई। गुंडों ने सेना को रोकने के लिए सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां जलाकर नाकाबंदी कर दी- बिल्कुल किसी वॉर-मूवी की तरह! लेकिन इस बार सेना किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने नहीं आई थी। भीषण गोलीबारी के बीच, जुर्म की दुनिया का यह 'अजेय डॉन' मारा गया।
क्या अब कार्टेल की दुनिया खत्म हो जाएगी?
इसे ऐसे समझो: मान लो किसी मल्टीप्लेयर वीडियो गेम में आपने सबसे ताकतवर और खतरनाक 'फाइनल बॉस' को हरा दिया है। क्या गेम हमेशा के लिए खत्म हो गया? पूरी तरह से नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ी जीत है। एल मेंचो का मारा जाना इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। उसका कार्टेल (CJNG) सिर्फ मैक्सिको में नहीं, बल्कि दुनिया भर के 28 से ज्यादा देशों में ड्रग्स और आतंक फैला रहा था। अब क्योंकि एल मेंचो का बेटा और उसके सबसे करीबी रिश्तेदार पहले ही अमेरिका की जेलों में उम्रकैद काट रहे हैं, इसलिए इस कार्टेल को संभालने वाला कोई बड़ा वारिस नहीं बचा है। यह जुर्म के एक पूरे युग का अंत है।
हालांकि, एक चुनौती अभी भी बाकी है। जब भी कोई बड़ा 'बॉस' मरता है, तो गद्दी खाली हो जाती है। इसे Power Vacuum कहते हैं। उसके नीचे काम करने वाले छोटे गुंडे उस गद्दी को हथियाने के लिए आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है- अब कोई भी कार्टेल रातों-रात एल मेंचो जितना ताकतवर और खौफनाक नहीं बन पाएगा। एल मेंचो का अंत यह साबित करता है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जुर्म की उम्र कभी लंबी नहीं होती। एक छोटी सी सुराग, एक इंसान की गलती, और परछाइयों में राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डॉन भी मिट्टी में मिल गया।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।