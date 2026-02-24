Hindustan Hindi News
अल चापो से भी खतरनाक था ये डॉन! प्रेमिका की गलती ने मरवा दिया, खत्म हो जाएगी कार्टेल की दुनिया?

Feb 24, 2026 09:51 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मैक्सिको सिटी
अल चापो से भी खतरनाक ड्रग माफिया 'एल मेंचो' का मैक्सिको में एनकाउंटर। जानें कैसे प्रेमिका की एक गलती ने दुनिया के सबसे बड़े कार्टेल CJNG का अंत कर दिया। पढ़ें इस रियल-लाइफ थ्रिलर की पूरी कहानी।

कल्पना कीजिए एक ऐसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर की, जहां एक 'सुपर विलेन' है। वह इतना खतरनाक है कि पुलिस और फौज भी उसके नाम से कांपती है। वह सालों तक परछाई बनकर छिपा रहता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियां उसे ढूंढ नहीं पातीं। लेकिन फिर... एक छोटी सी मानवीय चूक होती है, और पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

असल जिंदगी में यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि 22 फरवरी 2026 को मैक्सिको में घटी एक सच्ची घटना है। दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग माफिया और 'जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल' (CJNG) के सरगना नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स उसका अंत हो गया है। यह सब हुआ उसकी प्रेमिका की एक अनजाने में की गई गलती के कारण। नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स को दुनिया 'एल मेंचो' के नाम से जानती थी।

अल चापो से भी खतरनाक क्यों था 'एल मेंचो'?

अगर आप 'अल चापो' को जुर्म की दुनिया का 'डार्थ वेडर' मानते हैं, तो 'एल मेंचो' उसका 'थैनोस' था। अल चापो जेल से भागने और अपने चालाक नेटवर्क के लिए मशहूर था, लेकिन एल मेंचो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने CJNG को दुनिया का सबसे हिंसक कार्टेल बना दिया था। वह अमेरिका और दुनिया भर में फेंटेनाइल नाम के घातक ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर था, जिसने लाखों लोगों की जान ली है। एल मेंचो इतना ताकतवर था कि उसके गुंडों ने मैक्सिकन फौज के हेलीकॉप्टर तक मार गिराए थे और सरेआम बड़े राजनेताओं की हत्या करवाई थी।

वह एक गलती जिसने 'भूत' को पकड़वा दिया

एल मेंचो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने 15 मिलियन डॉलर (करीब 125 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम इनाम रखा था। वह कभी फोन इस्तेमाल नहीं करता था और हमेशा कड़े पहरे में पहाड़ों के बीच छिपा रहता था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक नई चाल चली- उन्होंने एल मेंचो की एक प्रेमिका की जासूसी शुरू कर दी।

फरवरी 2026 में, खुफिया एजेंसियों ने उस महिला को मैक्सिको के टपालपा शहर के बाहरी इलाके में एक सीक्रेट केबिन की तरफ जाते देखा। जब वह महिला वहां रात बिताकर बाहर निकली, तो सेना को पक्का हो गया कि एल मेंचो भारी सिक्योरिटी के साथ अंदर ही है। बस फिर क्या था, परछाई का पीछा पूरा हुआ और सेना ने अपना सबसे बड़ा जाल बिछा दिया।

द फाइनल शोडाउन (आखिरी मुठभेड़)

22 फरवरी 2026 की सुबह। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर गरज रहे थे और जमीन पर स्पेशल फोर्सेज ने केबिन को घेर लिया था। जैसे ही सेना ने धावा बोला, एल मेंचो के गुंडों ने भारी हथियारों से गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पूरे शहर में दहशत फैल गई। गुंडों ने सेना को रोकने के लिए सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां जलाकर नाकाबंदी कर दी- बिल्कुल किसी वॉर-मूवी की तरह! लेकिन इस बार सेना किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने नहीं आई थी। भीषण गोलीबारी के बीच, जुर्म की दुनिया का यह 'अजेय डॉन' मारा गया।

क्या अब कार्टेल की दुनिया खत्म हो जाएगी?

इसे ऐसे समझो: मान लो किसी मल्टीप्लेयर वीडियो गेम में आपने सबसे ताकतवर और खतरनाक 'फाइनल बॉस' को हरा दिया है। क्या गेम हमेशा के लिए खत्म हो गया? पूरी तरह से नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ी जीत है। एल मेंचो का मारा जाना इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। उसका कार्टेल (CJNG) सिर्फ मैक्सिको में नहीं, बल्कि दुनिया भर के 28 से ज्यादा देशों में ड्रग्स और आतंक फैला रहा था। अब क्योंकि एल मेंचो का बेटा और उसके सबसे करीबी रिश्तेदार पहले ही अमेरिका की जेलों में उम्रकैद काट रहे हैं, इसलिए इस कार्टेल को संभालने वाला कोई बड़ा वारिस नहीं बचा है। यह जुर्म के एक पूरे युग का अंत है।

हालांकि, एक चुनौती अभी भी बाकी है। जब भी कोई बड़ा 'बॉस' मरता है, तो गद्दी खाली हो जाती है। इसे Power Vacuum कहते हैं। उसके नीचे काम करने वाले छोटे गुंडे उस गद्दी को हथियाने के लिए आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है- अब कोई भी कार्टेल रातों-रात एल मेंचो जितना ताकतवर और खौफनाक नहीं बन पाएगा। एल मेंचो का अंत यह साबित करता है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जुर्म की उम्र कभी लंबी नहीं होती। एक छोटी सी सुराग, एक इंसान की गलती, और परछाइयों में राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डॉन भी मिट्टी में मिल गया।

