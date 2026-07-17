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आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे किया कब्जा, आज किस बात को लेकर हो रही लड़ाई

By Niteesh Kumar
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पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष स्वैच्छिक विलय मानता है, लेकिन कई बलूच राष्ट्रवादी नेताओं का दावा है कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव में लिया गया था। इसी विवाद के कारण आज भी इस पर अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं।

आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे किया कब्जा, आज किस बात को लेकर हो रही लड़ाई

बलूचिस्तान दक्षिण एशिया का एक ऐतिहासिक और संसाधन संपन्न क्षेत्र है, जो आज पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच विभाजित है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी थोड़ी कम है। इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान यहां कई रियासतें थीं, जिनमें सबसे प्रमुख कलात रियासत थी। 11 अगस्त 1947 को, भारत और पाकिस्तान के औपचारिक गठन से पहले कलात के खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ महीनों तक कलात ने स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संचालित किया और पाकिस्तान के साथ अपने भविष्य को लेकर बातचीत जारी रखी।

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पाकिस्तान की स्थापना के बाद कलात और पाकिस्तान के बीच कई दौर की चर्चा हुई। पाकिस्तान चाहता था कि कलात उसके साथ विलय कर ले, जबकि कलात के शासक शुरुआत में स्वतंत्र दर्जा बनाए रखना चाहते थे। आखिरकार 27 मार्च 1948 को कलात के खान अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष इसे स्वैच्छिक विलय मानता है, लेकिन कई बलूच राष्ट्रवादी नेताओं और कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव में लिया गया था। इसी विवाद के कारण आज भी इस विषय पर अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं।

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विलय के बाद ही होने लगा विरोध

विलय के तुरंत बाद कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इसके बाद बलूचिस्तान में समय-समय पर कई अलगाववादी आंदोलन और सशस्त्र संघर्ष हुए। 1950 के दशक, 1960 के दशक, 1970 के दशक और फिर 2000 के बाद भी बलूच अलगाववादी संगठनों व पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच संघर्ष जारी रहा। बलूच संगठनों का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वह क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है।

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सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका

आज बलूचिस्तान पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिजों के बड़े भंडार हैं, जिससे इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत काफी बढ़ जाती है। 1948 में हुए विलय की वैधता और परिस्थितियों को लेकर विवाद अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान इसे अपने संघ का वैध हिस्सा मानता है, जबकि कई बलूच राष्ट्रवादी संगठन ऐतिहासिक आधार पर स्वतंत्रता की मांग करते हैं। अलग-अलग तरीके से अपनी आवाज उठाते रहते हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान का मुद्दा आज भी दक्षिण एशिया की सबसे जटिल राजनीतिक और ऐतिहासिक बहसों में शामिल है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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