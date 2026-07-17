आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे किया कब्जा, आज किस बात को लेकर हो रही लड़ाई

पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष स्वैच्छिक विलय मानता है, लेकिन कई बलूच राष्ट्रवादी नेताओं का दावा है कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव में लिया गया था। इसी विवाद के कारण आज भी इस पर अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं।

बलूचिस्तान दक्षिण एशिया का एक ऐतिहासिक और संसाधन संपन्न क्षेत्र है, जो आज पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच विभाजित है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी थोड़ी कम है। इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान यहां कई रियासतें थीं, जिनमें सबसे प्रमुख कलात रियासत थी। 11 अगस्त 1947 को, भारत और पाकिस्तान के औपचारिक गठन से पहले कलात के खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ महीनों तक कलात ने स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संचालित किया और पाकिस्तान के साथ अपने भविष्य को लेकर बातचीत जारी रखी।

पाकिस्तान की स्थापना के बाद कलात और पाकिस्तान के बीच कई दौर की चर्चा हुई। पाकिस्तान चाहता था कि कलात उसके साथ विलय कर ले, जबकि कलात के शासक शुरुआत में स्वतंत्र दर्जा बनाए रखना चाहते थे। आखिरकार 27 मार्च 1948 को कलात के खान अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष इसे स्वैच्छिक विलय मानता है, लेकिन कई बलूच राष्ट्रवादी नेताओं और कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव में लिया गया था। इसी विवाद के कारण आज भी इस विषय पर अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं।

विलय के बाद ही होने लगा विरोध विलय के तुरंत बाद कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इसके बाद बलूचिस्तान में समय-समय पर कई अलगाववादी आंदोलन और सशस्त्र संघर्ष हुए। 1950 के दशक, 1960 के दशक, 1970 के दशक और फिर 2000 के बाद भी बलूच अलगाववादी संगठनों व पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच संघर्ष जारी रहा। बलूच संगठनों का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वह क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है।