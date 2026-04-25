समंदर के पानी में कैसे बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें, मिनटों में तबाह हो जाते हैं जहाज
समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें काफी खतरनाक होती हैं। ये धाराओं के साथ जगह भीबदलती रहती हैं। अमेरिका का दावा है कि होर्मुज में ईरान ने 6 हजार सुरंगें बिछाई हैं। इन्हें साफ करने का काम चल रहा है।
अमेरिका और ईरान में जंग के बीच समंदर में बारूदी सुरंगों की खूब चर्चा हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि वह अपनी नौकाओं से बारूदी सुरंगों को साफ करवा रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में अगर कोई भी ईरानी नौका बारूदी सुरंग बिछाते हुए दिखी तो उसे तुरंत तबाह कर दिया जाए। दरअसल इस तरह की सुरंगें मिनटों में बड़े से बड़े जहाज को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। वहीं होर्मुज के रास्ते दुनिया के 20 फीसदी पेट्रोलियम का व्यापार होता है जो कि अपने आपमें ही ज्वलनशील है। ऐसे में इन सुरंगों से भारी खतरा बना ही रहता है।
क्या होती हैं समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें
कुछ ऐसे विस्फोटक डिवाइस होते हैं जो कि पानी में भी फट सकते हैं। इसका इस्तेमाल पहली बार 14वीं शताब्दी में किया गया था। चीन समुद्री लुटेरों को तबाह करने के लिए इस तरह की सुरंगों का इस्तेमाल करता था। पहले विश्वयुद्ध के दौरान भी इस तरह की सुरंगों का इस्तेमाल किया गया था। इन सुरंगों के जरिए टारगेटेड हमला किया जाता है।
कैसे बछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें
समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें कई तरह की होती हं। कुछ कॉन्टैक्ट सुरंगें होती हैं जोकि किसी भी जहाज के टकराते ही फट जाती हैं इसके अलावा कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनको प्रोग्राम किया जाता है और विस्फोट नियंत्रम में होता है। इसके अलावा चुंबकीय तरंगों, दबाव या फिर किसी तरह की हलचल को रीड करके फटने वाली सुरंगें भी होती हैं।
कुछ सुरंगें पानी में डाल दी जाती हैं और वे तैरती रहती हैं इसके अलावा कॉन्टैक्ट मान एंकर से बंधी रहती हैं। एनफ्लुंस सुरंगें समंदर के तल पर हीरहती हैं। वहीं कुछ छोटे विस्फोटकों की भी सुरंगें तैयार की जाती हैं जिन्हें जहाजों के आगे चिपका दिया जाता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने होर्मुज में छह हजार बारूदी सुरंगें बिछाी हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि बारूदी सुरंगों की संख्या के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
बारूदी सुरंगों को समंदर में तलाश करना बेहद कठिन होता है। जरूरी नहीं हैं कि ये सरंगें समंदर में ऊपर ही हों। इसके अलावा समुद्री धाराओं के साथ इनकी स्थिति बदलती रहती है। इन्हें साफ करने के बाद भी अगर विस्फोटक के अवशेष बचे रह जाते हैं तो इनमें फिर से विस्फोट हो सकता है। आम तौर पर माइन्स खोजने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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