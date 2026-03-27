ईरान पर अमेरिका की एक गलती कैसे भारत को फिर रूस के ले आई और करीब, ट्रंप भी कुछ न कर सके
Iran US War Update: ईरान-अमेरिका के बीच ओमान और कतर जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए बैक-चैनल डिप्लोमेसी में चल रही थी, तभी 28 फरवरी को ट्रंप ने गलती कर दी और ईरान के खिलाफ हवाई हमले कर दिए। इसने भारत और रूस को फिर से और करीब ला दिया है।
America Iran War Update: अमेरिका और इजरायल ने पिछले महीने ईरान पर तब हमला किया, जब परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही थी। इस छोटी सी गलती की वजह से मिडिल ईस्ट कई दिनों से धधक रहा है और इसका असर, पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट के तौर पर पड़ रहा है। ईरान सिर्फ इजरायल ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। इसी हमलों में दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत जैसी जगहों पर काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग महीनेभर से चल रहे युद्ध ने भारत और रूस को एक बार फिर से और करीब ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी सी गलती भारत-रूस के संबंधों को और मजबूत करने की वजह बनी है।
रूस से फिर से बढ़ गया तेल आयात
यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसी वजह से भारत पर भी उसने अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। फरवरी में ट्रंप ने यह टैरिफ खत्म करते हुए दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। साथ ही, भारत ने भी रूस से धीरे-धीरे तेल खरीदना कम करने की बात कही है। हालांकि, भारत सरकार ने इसे व्यावसायिक आधार पर राष्ट्रीय हित का मामला बताया है, न कि किसी के दबाव में लिया गया फैसला। इस बीच, जब ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो उसने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिससे दुनियाभर में तेल संकट पैदा हो गया। इससे परेशान ट्रंप ने भारत को महीनेभर के लिए रूस से तेल आयात करने की छूट दी, जिसके बाद भारत ने रूस से तेल आयात फिर से बढ़ा दिया।
एलएनजी पर भी रूस-भारत में बन रही बात
भारत ने कई रूसी तेल टैंकरो को दूसरे देश जाने से पहले ही बीच समुद्र में ही खरीद लिया। इसके अलावा, रॉयटर्स के अनुसार, भारत और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सीधी बिक्री फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब दिल्ली और मॉस्को अपने ऊर्जा सहयोग को और गहरा कर रहे हैं। इस मामले से परिचित दो लोगों के अनुसार, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार सीधे तौर पर 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस' (एलएनजी) की बिक्री फिर से शुरू करे। इन लोगों में से एक ने बताया कि अगर भारत इस सौदे को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, तो बातचीत कुछ ही हफ्तों में पूरी हो सकती है। बातचीत शुरू करने को लेकर एक मौखिक सहमति 19 मार्च को दिल्ली में रूसी उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हुई एक बैठक के दौरान बनी थी।
कौन सी गलती कर बैठे ट्रंप
अमेरिका-ईरान में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। पिछले साल, अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें ध्वस्त करने का दावा किया था। इस साल की शुरुआत से ही ट्रंप ईरान पर सत्ता बदलने और न्यूक्लियर को रोकने के लिए हमले की धमकी दे रहे थे। दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और बातचीत से हल निकालने की कोशिश हो रही थी। ईरान-अमेरिका के बीच ओमान और कतर जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए बैक-चैनल डिप्लोमेसी में चल रही थी, तभी 28 फरवरी को ट्रंप ने गलती कर दी और ईरान के खिलाफ हवाई हमले कर दिए। इस हमलों में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई, जिससे ईरानी जनता भड़क गई। ईरान की लीडरशिप और आईआरजीसी ने आनन-फानन में जवाबी हमले की शुरुआत कर दी और अमेरिकी ठिकानों व इजरायली शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इतने दिनों से जारी युद्ध को जीत न पाने की वजह से ट्रंप ने हमले रोककर एक बार फिर से ईरान से बातचीत करने का फैसला लिया। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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