ईरान की सलाह...हूती की तैयारी, होर्मुज के बाद अब बाब अल-मंडेब पर भी 'टोल'; सऊदी पर बढ़ेगा दबाव
सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री घेराबंदी की घोषणा के महज एक हफ्ते बाद यमन का ईरान-समर्थित हूती गुट अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुट गया है। दक्षिणी लाल सागर और रणनीतिक बाब-अल-मंडेब स्टेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर टोल लगाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है।
सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री घेराबंदी की घोषणा के ठीक एक सप्ताह बाद यमन का ईरान-समर्थित हूती गुट अब दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर शुल्क लगाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को नया मोड़ देने वाला साबित हो सकता है। दरअसल, 20 जुलाई को हूती गुट ने सऊदी अरब पर समुद्री प्रतिबंधों की औपचारिक घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ही समूह ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष में एक नया मोर्चा खोल दिया। साथ ही खाड़ी क्षेत्र से बाहर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ले जाने वाले व्यावसायिक जहाजों पर हमलों की तीव्रता भी बढ़ा दी गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, हूती अधिकारी दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले अत्यंत रणनीतिक बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले अधिकांश व्यावसायिक जहाजों पर टोल वसूलने की योजना का आकलन कर रहे हैं। बता दें कि यह जलमार्ग विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच भारी मात्रा में तेल, गैस और अन्य सामान का आवागमन होता है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अभी तक किसी स्पष्ट समय-सीमा का खुलासा नहीं हुआ है। हूती मीडिया कार्यालय ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि, इस महीने की शुरुआत में हूती के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे थे। वहां की मुलाकातों के दौरान ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर शुल्क वसूली की प्रक्रिया को सामान्य बनाने के मकसद से बाब-अल-मंडेब का उपयोग करने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की विस्तृत चर्चा की।
रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि चीनी जहाजों को ऐसे किसी भी शुल्क से छूट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह छूट चीन और हूती गुट के बीच सीधे संपर्क को बताती है। हालांकि इस संबंध को लेकर स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी टैंकर दक्षिणी लाल सागर से बिना किसी निशाने के और सुरक्षित तरीके से गुजर सकें।
गौरतलब है कि बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट के रास्ते जहाजों की आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा पैदा होने से सऊदी अरब के हाथ से होर्मुज का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग निकल जाएगा। होर्मुज पहले से ही वैश्विक तेल व्यापार का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जाता है। अगर बाब-अल-मंडेब भी प्रभावित होता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं और तेज हो सकती हैं। इससे न केवल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि विश्व बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका भी बढ़ जाएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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