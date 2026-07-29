ईरान की सलाह...हूती की तैयारी, होर्मुज के बाद अब बाब अल-मंडेब पर भी 'टोल'; सऊदी पर बढ़ेगा दबाव

सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री घेराबंदी की घोषणा के महज एक हफ्ते बाद यमन का ईरान-समर्थित हूती गुट अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुट गया है। दक्षिणी लाल सागर और रणनीतिक बाब-अल-मंडेब स्टेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर टोल लगाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है।

सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री घेराबंदी की घोषणा के ठीक एक सप्ताह बाद यमन का ईरान-समर्थित हूती गुट अब दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर शुल्क लगाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को नया मोड़ देने वाला साबित हो सकता है। दरअसल, 20 जुलाई को हूती गुट ने सऊदी अरब पर समुद्री प्रतिबंधों की औपचारिक घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ही समूह ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष में एक नया मोर्चा खोल दिया। साथ ही खाड़ी क्षेत्र से बाहर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ले जाने वाले व्यावसायिक जहाजों पर हमलों की तीव्रता भी बढ़ा दी गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, हूती अधिकारी दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले अत्यंत रणनीतिक बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले अधिकांश व्यावसायिक जहाजों पर टोल वसूलने की योजना का आकलन कर रहे हैं। बता दें कि यह जलमार्ग विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच भारी मात्रा में तेल, गैस और अन्य सामान का आवागमन होता है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अभी तक किसी स्पष्ट समय-सीमा का खुलासा नहीं हुआ है। हूती मीडिया कार्यालय ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि, इस महीने की शुरुआत में हूती के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे थे। वहां की मुलाकातों के दौरान ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर शुल्क वसूली की प्रक्रिया को सामान्य बनाने के मकसद से बाब-अल-मंडेब का उपयोग करने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की विस्तृत चर्चा की।

रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि चीनी जहाजों को ऐसे किसी भी शुल्क से छूट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह छूट चीन और हूती गुट के बीच सीधे संपर्क को बताती है। हालांकि इस संबंध को लेकर स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी टैंकर दक्षिणी लाल सागर से बिना किसी निशाने के और सुरक्षित तरीके से गुजर सकें।