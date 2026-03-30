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बाब अल-मंडेब के पास हूती की बोलती है तूती, कैसे दुनिया पर लगा सकता है 10% वाला ब्रेक

Mar 30, 2026 03:32 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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बाब अल मंडेब पर हूतियों का नियंत्रण है। अगर हूती इस रास्ते को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया का 10 फीसदी समुद्री व्यापार खतरे में पड़ जाएगा। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। 

बाब अल-मंडेब के पास हूती की बोलती है तूती, कैसे दुनिया पर लगा सकता है 10% वाला ब्रेक

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध में अब तक यमन के हूती विद्रोही अलग थे। दो दिन पहले हूती विद्रोहियों ने भी मिसाइल अटैक करके इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस युद्ध की शुरुआत होते ही दुनियाभर में प्राकृतिक गैस और तेल का संकट शुरू हो गया। कई देशों में उर्वरक की समस्या बढ़ गई। ईरान ने अपने रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को विरोधियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है।

अगर हूती भी इस युद्ध में सक्रिय हो जाते हैं तो दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। हूतियों के नियंत्रण में लाल सागर के मुहाने पर स्थिति बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य है। यहां से होकर हर साल दुनिया का 12 फीसदी व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। इसका अर्थ होता है 'आंसुओं का दरवाजा'। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाला यह संकरा जलीय कॉरिडोर है। यह यमन और जिबूती से करीब है। इस कॉरिडोर के बीच में एक आइलैंड है जो कि इसे दो धाराओं में बांट देता है। पश्चिमी चैनल अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा और गहरा है। इइसी लंबाई करीब 25 किलोमीट है और गहराई 310 मीटर है। इस रास्ते से भारी भरकम जहाज गुजरते हैं। इसके अलावादूसरा चैनल दो मील चौड़ा है।

क्यों अहम है बाब-अल-मंडेब

भूमध्य सागर और एशिया को जोड़ने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बाब अल मंडेब बहुत अहम है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता है। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका को मध्य एशिया से तेल की सप्लाई भी इसी जलडमरूमध्य से होती है। इसी रास्ते से सऊदी अरब का तेल भी पश्चिमी तट तक पहुंचता है। सऊदी अरब पाइपलाइन के जरिए लाखों बैरल कच्चा तेल यांबू तक पहुंचाता है जिससे उसे होर्मुज स्ट्रेट से होकर ना गुजरना पड़े। यूएस एनर्टी इ्फॉर्मेशन ऐडमिनिस्ट्रेशन की मानें तो 2016 में बाब-अल मंडेब से होकर ही रोजना 48 लाख बैरेल तेल यूरोप पहुंचता थाऔर 2011 में 33 लाख बैरेल रोज अमेरिका और एशिया पहुंचता था।

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EU ने जहाजों को दी चेतावनी

यूरोपीय संघ (EU) की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने जहाजों को यमन के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोही समूह द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमले फिर शुरू किए जाने की आशंका जताई गई है। यह चेतावनी ऐसे समय जारी की गई है जब हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इज़राइल पर मिसाइल हमले किए और आगे भी हमले जारी रखने की घोषणा की।

लाल सागर में खतरा

यूरोपीय संघ नौसैनिक बल 'एस्पिडीज' मिशन ने कहा कि विशेष रूप से लाल सागर और अदन की खाड़ी में खतरा बना हुआ है और अमेरिका या इज़राइल से जुड़े जहाजों को यमन के जलक्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि खतरे का स्तर कम न हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइली हितों से जुड़े जहाजों के लिए खतरे का स्तर "उच्च" आंका गया है, जबकि अमेरिका या इज़रायल से असंबद्ध जहाजों के लिए यह "मध्यम" स्तर का है।

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विशेषज्ञों के अनुसार, हूती अब तक बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के जरिए समुद्री यातायात बाधित करने की अपने सबसे प्रभावी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं, जो लाल सागर को वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। (वार्ता से इनपुट्स के साथ)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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