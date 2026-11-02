सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर अटैक, हूतियों का दावा- दो ड्रोन से किया हमला
हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित दम्माम एयरपोर्ट पर दो ड्रोन से हमला किया है। यह हमला दो चरणों में किया गया और इसका मकसद एयरपोर्ट के हवाई यातायात को प्रभावित करना था।
यमन के हूती विद्रोहियों ने बड़ा दावा किया है। हूतियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित दम्माम एयरपोर्ट पर दो ड्रोन से हमला किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के बयान के मुताबिक, यह हमला दो चरणों में किया गया और इसका मकसद एयरपोर्ट के हवाई यातायात को प्रभावित करना था।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान समर्थीत इस समूह ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर जीजान में एक चेतावनी देने वाले रडार को ड्रोन से निशाना बनाया। साथ ही, जीजान एयरपोर्ट पर खड़े एक सैन्य माल ढोने वाले विमान पर भी ड्रोन दागा गया। हूतियों का कहना है कि ये हमले सफल रहे। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सऊदी अधिकारियों ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है।
बता दें कि यह दावा ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही दम्माम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। उस हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी और आठ अन्य घायल हुए थे। मारे गए लोगों में एक सऊदी नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल थे। घायलों में भी भारतीय मूल के लोग थे। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हमले की पुष्टि की थी। हूतियों ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। तब से सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल सुविधाओं पर हूतियों के हमलों का सिलसिला जारी है।
गौरतलब है कि यमन में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध में हूती विद्रोही सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन से लड़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा है। हूती बार-बार सऊदी एयरपोर्ट, सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़ी जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब भी यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। यही कारण है कि दोनों के बीच तनाव चरम पर है, और आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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