तेल रिफाइनरी, एयरपोर्ट, आरामको; सऊदी अरब की हर ताकत पर हमला कर रहे हूती विद्रोही
हूती विद्रोहियों की तरफ से बताया कि गया शुक्रवार और शनिवार को किए गए इन हमलों में यानबू में सऊदी अरामको की एक सुविधा, राबिघ तेल रिफाइनरी, रियाद, दम्माम और नजरां के हवाई अड्डे, तथा खमीस मुशैत में एक एयर बेस को निशाना बनाया गया।
यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से सऊदी अरब के बड़े ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हूतियों की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सऊदी अरब की ज्यादातर तेल रिफाइनरियों, हवाई अड्डो को निशाना बनाया है। इसके अलावा हूतियों की तरफ से बताया गया कि वह सऊदी अरब समर्थित लड़ाकों और यमन के सरकारी बलों से भी लड़ रहे हैं।
हूती विद्रोहियों की तरफ से बताया कि गया शुक्रवार और शनिवार को किए गए इन हमलों में यानबू में सऊदी अरामको की एक सुविधा, राबिघ तेल रिफाइनरी, रियाद, दम्माम और नजरां के हवाई अड्डे, तथा खमीस मुशैत में एक एयर बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि, अभी तक सऊदी अरब की तरफ से किसी भी प्रकार के हमले की पुष्टि नहीं की गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हूती प्रवक्ता ने बताया, "हमारे सशस्त्र बलों ने अदन में 'अल-नस्र' शिविर और नौसैनिक अड्डे पर मौजूद सऊदी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया।" ये ठिकाने सऊदी बलों की निगरानी में थे।
यह घटनाक्रम हाल के दिनों में अदन पर हूथी विद्रोहियों द्वारा किए गए कई हमलों के बाद सामने आया है। यमनी अधिकारियों के अनुसार, 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन परिसर पर हुए एक मिसाइल हमले में पांच लोग मारे गए थे और 16 अन्य घायल हो गए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में प्रधानमंत्री शया अल-जिंदानी और अन्य सरकारी अधिकारी सुरक्षित बच गए। हूतियों ने कहा कि उन्होंने महल परिसर के अंदर सऊदी सैन्य अभियान मुख्यालय को निशाना बनाया है। यमनी अधिकारियों के अनुसार, 16 अक्टूबर को अदन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के दायरे में दो मिसाइलें भी गिरीं। बताया गया है कि ये मिसाइलें काहिरा जाने की तैयारी कर रहे एक यात्री विमान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर गिरीं। इस घटना में किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई थी।
सऊदी हवाई हमलों में लोगों की हुई मौत- हूती विद्रोही
हूती विद्रोहियों की तरफ से दावा किया गया है कि सऊदी अरब समर्थित बलों की तरफ से राजधानी सना में किए गए हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है। समूह के 'अल-मसीराह' टीवी चैनल ने बताया कि सना और उसके आसपास के इलाकों में कई हमले हुए, जबकि तटीय शहर मोचा में भी लगभग 20 हमले किए गए। 'अल-मसीराह' के अनुसार, एक हवाई हमला सना के एक घर पर हुआ, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक अन्य हमले में सना प्रांत की एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया, जहां सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी रहते थे। इस हमले में छह महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।
बता दें, सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच में संघर्ष काफी पुराना है। हालांकि अभी अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध की वजह से मामला और बिगड़ गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद से हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद हूतियों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान की तरफ से आते हमलों को रोकने में सऊदी की ज्यादातर एयर डिफेंस व्यस्त हो गई। इसके बाद हूतियों की तरफ से आने वाले रॉकेट्स ने सऊदी में तबाही मचानी शुरू कर दी। सुरक्षित वातावरण के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में पिछले कुछ महीनों में लगातार बड़े हमले हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई का दूसरा बड़ा कारण बाब-अल-मंडेब भी है। सऊदी अपने दक्षिणी इलाके से तेल की सप्लाई जारी रखना चाहता था। लेकिन हूती विद्रोहियों ने इस पर ब्रेक लगा दिया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें