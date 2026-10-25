हूतियों ने मक्का मदीना को भी बनाया निशाना? सऊदी अरब में जोरदार हमले के बाद आया बयान
हूतियों ने सऊदी अरब में एक बार फिर जोरदार हमला किया है। हूतियों के इस हमले में अरामको फैसिलिटी, राखिब ऑइल रिफाइनरीऔर रियाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है।
यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब पर बड़ा हमला करने का दावा किया। विद्रोहियों द्वारा सऊदी के रणनीतिक ऊर्जा ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इस दौरान मक्का-मदीना को भी निशाना बनाने की खबर है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने मक्का-मदीना पर हमले से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल रिफाइनरी को ही निशाना बनाया गया है।
कहां-कहां हुआ हमला
जिन प्रमुख ठिकानों पर हमले किए गए, उनमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। हूती विद्रोहियों ने यानबू स्थित सऊदी अरामको फैसिलिटी, राबिख ऑयल रिफाइनरी के अलावा दम्माम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नजरां के एयरपोर्ट और खमीस मुशैत के एयरबेस पर हमला किया है। यानबू लाल सागर के तट पर स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक और ऊर्जा केंद्र है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बताया कि उसने यानबू और ताइफ की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, हवा में नष्ट की गई मिसाइलों का मलबा मक्का और मदीना के क्षेत्रों में गिरा। जेद्दा, ताइफ, राबिघ में भी मलबा गिरा है।
सऊदी अरब के हमले में 16 की मौत
यमन की राजधानी सना में शनिवार को सऊदी अरब के हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें छह महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। यमन ने आरोप लगाया कि ये हमले सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने किए।
हूती विद्रोहियों के अल-मसीरा समाचार चैनल के अनुसार सऊदी अरब ने सना में कई स्थानों पर हवाई हमले किए। इनमें चार लोगों की मौत हो गई। एक अन्य हमले में सना प्रांत में सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों के भवन को निशाना बनाया गया। इसमें छह महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।
अदन में नौसैनिक अड्डे पर हूती का हमला
यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को अदन शहर में एक नौसैनिक अड्डे और सैन्य शिविर पर हमला करने का दावा किया। अदन अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन सरकार की अस्थायी राजधानी है। हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने अदन में अल-नस्र सैन्य शिविर और नौसैनिक अड्डे पर मौजूद सऊदी के ठिकानों को निशाना बनाया है।
एयर इंडिया ने सस्पेंड कर दीं सऊदी अरब की फ्लाइट
एयर इंडिया ने शनिवार से ही सऊदी अरब के लिए बुकिंग बंद कर दी है। इसके अलावा पहले से बुक टिकट के रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गईहै। एयरलाइन की तरफ से कहा गयाहै कि रियाद या फिर दमाम के लिए बुक की गई फ्लाइट को कैंसल करके 21 नवंबर के बाद की बुकिंक की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें