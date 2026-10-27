सऊदी पर हूतियों का बड़ा हमला: रक्षा मंत्रालय, एयरबेस और एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा
यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने मंगलवार को सऊदी अरब के कई जगहों पर हमला किया। इनमें रियाद में रक्षा मंत्रालय, नज़रान एयरपोर्ट पर दो सैन्य परिवहन विमान और खामिस मुशैत में एक एयरबेस शामिल हैं।
यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को सऊदी अरब के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। उनके मुताबिक, उन्होंने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। इसके साथ ही नजरान एयरपोर्ट पर दो सैन्य परिवहन विमानों और खामिस मुशैत में स्थित एक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया।
हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले उनके द्वारा किए गए हैं। हालांकि, सऊदी अरब की तरफ से अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो सऊदी रक्षा मंत्रालय और न ही अन्य सरकारी स्रोतों ने इन हमलों को लेकर कोई बयान जारी किया है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय पर हमला करने का दावा किया। बता दें कि यह दावा ऐसे समय में आया है जब यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। हालांकि, इस ताजा दावे की सच्चाई की जांच अभी बाकी है।
न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार, हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि उनकी सशस्त्र सेना ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित रक्षा मंत्रालय को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि मिसाइल सीधे लक्ष्य पर जाकर लगी। प्रवक्ता ने इसे 'सीधा वार' बताया और कहा कि हमला दुश्मन की राजधानी में किया गया। एएफपी के अनुसार, दिन में पहले रियाद में धमाकों जैसी आवाजें सुनी गई थीं। ये आवाजें शहर के कुछ हिस्सों में साफ सुनाई दीं, जिसके बाद हूतियों ने हमले का दावा किया।
दूसरी तरफ, सऊदी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यमन से ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा चलाई गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। अधिकारियों के अनुसार, सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि हाल के हमलों के दौरान देश के पूर्वी इलाके की ओर चलाई गई तीन हूती बैलिस्टिक मिसाइलों को भी वायु रक्षा ने नष्ट कर दिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें